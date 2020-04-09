OPPO將Ace品牌拆分獨立產品線 鎖定玩家市場需求

OPPO去年10月宣布推出搭載65W SuperVOOC閃充技術的Reno Ace，並且計畫在4月13日推出第二款Reno Ace 2，稍早則是宣布將以Ace品牌拆分成OPPO旗下獨立產品線。

而從目前OPPO旗下手機產品線來看，扣除過往主打的R系列，目前將劃分整合多項新技術的旗艦機種Find系列，以及主流機種Reno系列，此次拆分獨立的Ace系列則將主打玩家需求，其餘則包含A系列與K系列入門、高性價比機種。

此次將Ace系列獨立為單一品牌，意味接下來即將推出˙Reno Ace 2將會簡化為Ace 2名稱，預期將會搭載65W有線快充，並且加上40W無線閃充功能，另外也預期採用2400 × 1080解析度、6.5吋設計的AMOLED面板規格螢幕，處理器則可能採用Qualcomm Snapdragon 865，但也有可能採用運作時脈客製化的聯發科天璣1000處理器。

其他部分，則包含在記憶體與儲存容量可能分別提供8GB與128GB，以及12GB與256GB兩種組合。鏡頭部分則預期採用4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，視訊鏡頭則預期為1600萬畫素規格。

電池容量預期採用兩組1955mAh電量設計，總容量有可能會在4000mAh，並且支援65W有線快充，另外也可能加入40W無線閃充技術，讓手機能以更快時間補充電力。

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