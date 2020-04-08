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大紅布高高掛！大陸知名電商悄悄上架「iPhone 9」

聯合新聞網 / 綜合報導
中國購物網站京東，已經釋出新的iPhone頁面，不過內容目前還有待補齊。圖／iPhone-Mania
中國購物網站京東，已經釋出新的iPhone頁面，不過內容目前還有待補齊。圖／iPhone-Mania

中國大陸人氣購物網站京東，最近在商場裡上架了傳說即將發售的「iPhone 9」，有趣的是，這個名為「iPhone 9」的商品，一點進去，照片居然是一塊紅布遮著手機，什麼也看不到。

根據iPhone-Mania報導，不只沒有照片，京東所發佈的這個商品頁面中，也沒有記載任何關於「iPhone 9」的性能資訊。美國媒體MySmartPrice就認為，像京東這樣有一定佔有率的購物網站發佈了iPhone 9的消息，代表iPhone 9可能會在近期開始發售。

不過，關於蘋果的下一支手機究竟會不會是iPhone 9，其實也有些爭議。畢竟蘋果日前才在線上商場中將「iPhone 8/7」的保護貼改為「iPhone SE/8/7」，因此，有許多人認為，蘋果下一支推出的平價版手機應該是iPhone SE才對。然而，也有人根據美國通訊公司「威訊無線」的宣傳，判定新手機應為「iPhone 9」。

目前，對於發表日期，網路上也是一片眾說紛紜，許多人原本猜測會在「4月3日」發表，如今已不幸落空。知名爆料達人Jon Prosser表示，恐怕會是四月十五日或二十二日其中一天。

iPhone iPhone 9 蘋果 iPhone SE

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