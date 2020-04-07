小螢幕再回歸！ iPhone 12被爆將有5G四種規格、瀏海再縮短

蘋果新iPhone SE 推出在即，相關爆料不斷，傳言最快本週或下週就將發表。而可能年中發表的iPhone 12爆料也不少，目前幾乎可以確定新機將採四鏡頭配置、3鏡頭加1顆3D感測器。科技頻道《Front page tech》加碼爆料指出，新款iPhone將有更為縮小的瀏海，型號為iPhone 12 和 iPhone 12 pro，並有5.4吋到6.7吋等四種規格的機身，讓小尺寸手機再度回歸市場。

根據爆料圖指出，iPhone 12將推出的4種機型分別為5.4吋、6.1吋的iPhone 12，以及6.1吋的iPhone 12 Pro和6.7吋的iPhone 12 Pro Max。兩款iPhone 12為鋁製機身搭雙鏡頭、iPhone 12 Pro則為不鏽鋼機身搭4鏡頭配置。而這個爆料也和知名蘋果分析師郭明錡去年年底的預測大致相符。

另外，這批新機將會是蘋果的第一批5G手機；螢幕瀏海更縮小，但不會有太明顯的差別；處理器則採用5奈米製程的A14處理器，提供更強運算效能，並全面採用OLED，取代舊有的LCD螢幕。