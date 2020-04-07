4G旗艦手機將有一波降價潮？專家分析：非急用可晚點買

蘋果正式揭曉搭載LiDAR光達設計的新款iPad Pro之後，自然也有人開始猜測接下來準備在秋季揭曉的「iPhone 12」，應該也會採用相同設計。而在Twitter用戶@choco_bit發文內容，更顯示預期為iPhone 12 Pro或iPhone 12 Pro Max的主相機模組設計，確實將增加一組LiDAR光達設計，因此也讓主相機模組設計顯得更為緊湊。

2020-04-07 07:50