4G旗艦手機將有一波降價潮？專家分析：非急用可晚點買
受新冠疫情波及，高端手機市場銷量大受影響，蘋果最近在中國的大降價動作引起關注。小米產業投資部合夥人潘九堂指出，歐美疫情影響海外手機市場，尤其國際品牌的高端產品受傷最重，若他們帶頭降價促銷，可能引發其他品牌的4G手機進一步降價。
中國電商「蘇寧易購」在官網上全面降價去年的iPhone 11系列。iPhone 11 Pro Max各型號全部降價6800元（人民幣1600元），約34000（人民幣7999元）可入手，iPhone 11也降價2000元（人民幣500元），最低約21000元（人民幣4999元）可買到。而除了疫情影響，業界盛傳蘋果將在最近發表新產品，上市時間還未確定，但可能也因此有清庫存的需求
知名分析師郭明錤也發表類似看法，新冠肺炎疫情讓中國品牌手機庫存高達6000萬支，加上廠商急著將不支援5G的4G手機脫手，未來幾個月，4G手機可能出現不小的降價幅度。
根據研調機構調查，今年2月全球智慧手機出貨量降至6,200萬台， 主因新冠肺炎疫情爆發及季節性因素。季減39%、年減38%，三星、蘋果依然占據前兩名，小米則擠下華為，登上全球第三寶座。
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