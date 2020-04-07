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LG傳準備在5月中揭曉新手機 可能採用全新品牌

聯合新聞網 / 楊又肇

依照韓國先驅報 (The Korea Herald)報導指稱，LG預計在5月15日推出新款對應5G連網功能的手機產品，同時預期將會採用全新品牌名稱，而非過往G系列機種。

不過，LG內部員工則對此報導所指日期否認，強調目前新機預計發表時程尚未確認，但也未透露進一步的細節內容。

在此之前，LG便曾表示將重新調整其手機產品策略，而在目前新型冠狀病毒疫情影響之下，更可能會取消更新既有G系列機種，並且以新系列機種取代。而更早消息則是指稱LG計畫讓現有V系列機種定調為更高階旗艦產品，並且將原本定為旗艦產品的G系列機種調整為中階規格，同時作為從4G網路過渡至5G網路使用機種。

若以此來看，未來LG有可能會改以V系列機種作為年度旗艦手機產品，而原本G系列則會重新更名，並且改為中階機種定位，藉此吸引更多消費市場，預期接下來準備在5月間揭曉的新機，將會採用Qualcomm Snapdragon 765，或Snapdragon 765G等級處理器，但同樣也會對應LG目前主打的Dual Screen雙螢幕配件。

相比同樣位處南韓的競爭對手三星，LG在智慧型手機產品銷售表現始終未能發揮充足表現，雖然過往LG持續將旗下螢幕技術、聲音與攝影功能優勢聚焦在手機內，但卻未能順利引發市場多數人青睞，雖然近期在高階手機產品採用Dual Screen雙螢幕配件設計，成功吸引市場目光，卻依然僅能吸引有限消費者支持。

反觀，在中階機種產品銷售，LG反而在新興市場獲得明顯優勢，主要在於本身採取性價比產品策略成功，使得LG中階手機產品在在印度等市場銷售表現突出，甚至整體銷量更超過本身旗艦手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 韓國 新興市場 LG

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