進化「四眼怪」？iPhone 12 Pro系列可能將搭載LiDAR光達元件

蘋果正式揭曉搭載LiDAR光達設計的新款iPad Pro之後，自然也有人開始猜測接下來準備在秋季揭曉的「iPhone 12」，應該也會採用相同設計。而在Twitter用戶@choco_bit發文內容，更顯示預期為iPhone 12 Pro或iPhone 12 Pro Max的主相機模組設計，確實將增加一組LiDAR光達設計，因此也讓主相機模組設計顯得更為緊湊。

目前還無法確認此項設計是否為真，但從@choco_bit發文顯示圖像內容，則是讓原本在iPhone 11 Pro系列上的3組鏡頭與LiDAR光達元件分居四個邊角，並且讓補光燈放置在中間位置，顯然是相當合適的配置方式。

不過，圖像中似乎未畫出原本用於減少噪音的收音麥克風元件，不確定是省略未放上，或是有其他原因。

實際上，從新款iPad Pro在主相機鏡頭增加LiDAR光達模組，幾乎就可以確認新款iPhone必然也會加入相同設計，藉此讓蘋果預計推行的擴增實境應用，可以套用在更多裝置上被使用，另外也可能作為旗下傳聞許久的擴增時鏡頭戴裝置作準備。

而在先前說法裡，蘋果預計會在今年秋季推出四款手機規格，分別區分5.4吋、兩款6.1吋，以及一款6.7吋設計，並且預期全面採用OLED顯示面板，同時加上5G連網功能。但也有說法認為，在今年疫情影響之下，蘋果有可能延後推出支援5G連網功能機種。

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