Motorola續推入門款大電量手機Moto G8 Power Lite 最長可對應3天使用

繼日前揭曉Moto G8之後，Motorola很快再宣布推出主打長時間續航表現的入門機種Moto G8 Power Lite。

Moto G8 Power Lite採用6.5吋水滴造型設計的LCD螢幕，螢幕顯示比例同樣維持20:9，而處理器則採用聯發科Helio P35，其他則配置4GB記憶體與64GB儲存容量，電池容量則是5000mAh，最高約可對應長達3天續航表現。

視訊鏡頭則採用800萬畫素規格，後置主相機則分別採用1600萬畫素廣角鏡頭，搭配一組微距鏡頭與景深鏡頭。

此款手機預計會在近期內進駐德國與墨西哥市場，建議售價則是169歐元，另外也計畫進駐更多歐洲市場、北美市場、亞洲市場與澳洲市場。

同時，依照Motorola說明，從2013年推出第一款G系列手機之後，目前已經累積在全球市場銷售超過1億台手機，同時目前更以南美洲市場作為發展主力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》