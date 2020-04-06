Dolby On讓手機直播聲音 能有擬真音場表現

針對直播使用需求，Dolby藉由旗下聲音技術打造一款名為Dolby On的app，不僅能創作者記錄音場更加真實的聲音或影片內容，更能串接Twitch與Facebook線上直播功能，並且以更真實音場呈現現場直播效果。

由於越來越多人透過手機記錄創作內容，同時也有不少網紅透過手機進行線上直播，因此看見這樣的市場商機，Dolby On便是針對此類需求而打造，並且同時推出iOS與Android平台版本。

使用者可以透過Dolby On記錄聲音，或是影片內容，同時也能在錄製聲音過程設置節拍提示，讓使用者能依照合適節奏錄製聲音。而使用者也無須準備專業器材，透過手機內建麥克風即可錄製擬真音場表現。

錄製過程中，使用者也能透過外接耳機及時間聽錄音狀態，或是以48kHz、24位元的WAV格式錄製無損聲音檔案。

至於對應直播功能，目前僅支援Twitch與Facebook，未來是否會加入支援更多直播平台，似乎還無法確定。而除了與Twitch、Facebook連動，Dolby On錄製內容也能同步分享至SpoundCloud服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》