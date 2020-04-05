OPPO Reno Ace 2將在4月13日對外揭曉 搭載65W有線快充、40W無線快充

OPPO副總裁沈義人稍早透過個人微博透露，日前有消息傳出的OPPO Reno Ace 2將會在4月13日對外發表。

從先前曝光消息顯示，OPPO Reno Ace 2預計在螢幕採用開孔式鏡頭，同時背面主相機模組也改為圓底四鏡頭拍列設計，而螢幕將採用2400 × 1080解析度、6.5吋設計的AMOLED面板規格。

至於處理器規格方面，OPPO Reno Ace 2預期會採用運作時脈為2.8GHz的8核心處理器，其中有可能會是Qualcomm Snapdragon 865，但也有說法認為此款新機將會首發採用聯發科天璣1000處理器，只是運作時脈設計似乎有些不同。

而電池容量預期採用兩組1955mAh電量設計，總容量有可能會在4000mAh，並且支援65W有線快充，另外也可能加入40W無線閃充技術，讓手機能以更快時間補充電力。

另外，記憶體與儲存容量可能分別提供8GB與128GB，以及12GB與256GB兩種組合。鏡頭部分則預期採用4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，視訊鏡頭則預期為1600萬畫素規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》