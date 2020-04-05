蘋果收購人工智慧新創團隊Voysis 加強Siri等服務效果

蘋果傳出已經收購人工智慧創公司Voysis，預期將以旗下技術提昇Siri數位助理服務與人互動表現。

Voysis創立於2012年，並且在2017年獲得Polaris Partners約800萬美元投資，本身主力提供自然語意互動的人工智慧應用技術，並且標榜透過更精簡詞彙即可讓電腦理解使用者實際需求。

因此，Voysis由蘋果收購之後，預期將會應用在旗下Siri數位助理服務。

在此之前，蘋果已經收購包含Xnor.ai、Turi、VocalIQ、Perceptio、Emotient在內人工智慧新創團隊，並且讓旗下Siri與基於人工智慧運算服務效果提昇。而此次證實收購Voysis，蘋果也說明本身會持續收購小規模技術團隊擴充本身產品發展能力，但並不會刻意透露收購目的與實際應用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》