傳三星將針對Galaxy S20 Ultra增加新色 刺激市場銷量

相比Galaxy S20與Galaxy S20+均提供多種配色選項，三星此次推出最高階規格設計的旗艦手機Galaxy S20 Ultra僅提供黑、灰兩款配色，因此讓不少人因為顏色因素而改選擇螢幕尺寸相近，拍攝功能也不算差的Galaxy S20+。

不過，在稍早傳出消息中，則是指稱三星接下來將會針對Galaxy S20 Ultra增加新色，藉此刺激市場銷量。但三星似乎並不會採用全新配色設計，而是直接取用Galaxy S20或Galaxy S20+既有配色選項。

從目前配色來看，Galaxy S20總計推出灰、藍、粉三種配色，而Galaxy S20+則提供黑、灰、藍三種配色，同時三星更針對特定地區提供Galaxy S20+特殊配色，例如在南韓市場與不同電信業者推出的紅色，以及不同的藍色款式，另外也在台灣等特定市場提供的白色款式，並且在配合2020年東京奧運推出採用金色設計的特別版本。

而暫時還無法確認三星預計在Galaxy S20 Ultra增加配色款式為何，預期很快就會在近期內透過線上更新方式對外公佈。

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