台幣12000元起！傳iPhone SE2最快今晚開始預售 預計有白黑紅三色、三種容量

根據外媒 9to5mac 消息，傳出 iPhone SE2（或名 iPhone 9）即將於美國時間明日公布上市消息，換算台灣時間最快就是今晚或是明天凌晨，這款備受期待的平價機種即將亮相。

市場上關於 iPhone SE2 或是 iPhone 9 的消息傳得沸沸揚揚，之前有兩種說法，一個傳出是會在四月初發表，另一個傳言則是落在四月中旬。而根據外媒 9to5mac 的最新資訊，蘋果可能計劃在美國時間明日（4/3）正式開放新 iPhone 預購，若台灣和美國同步的話，最快台灣時間今晚（或是明天凌晨）就可以在官網上預定。

至於新 iPhone 名稱目前仍然未知，根據 9to5mac 的資訊，新的 iPhone 可能仍然名為 iPhone SE，不過後面會加上發表年份，也就是變成 iPhone SE 2020。

預計新的 iPhone SE 2020 會採用和 iPhone 11 系列相同的處理器，也就是蘋果 A13 處理器，顏色則可能有白色、黑色以及紅色三種選項，並預計推出五種顏色的矽膠和皮革保護套。儲存容量預計會有 64GB、128GB、256GB 三種版本。

價格方面，根據之前分析師郭明錤的分析，新機價格可能從 399 美元起，換算台幣約為 12,060 元起，周邊配件商可能從本週日就會開始販售新機的周邊產品。

資料來源：9to5mac

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》