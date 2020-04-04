不是以Redmi K30 Pro更名…小米確認POCO F2將以全新產品形式打造

先前以Redmi K30為基礎打造的POCO X2於印度市場亮相後，不少人預期小米接下來預計在印度市場推出的POCO F2，將會以Redmi K30 Pro為基礎。不過，POCO品牌總經理Manmohan Chandolu稍早回應，強調POCO F2將會以全新手機形式打造，而非Redmi K30 Pro更名產品。

依照Manmohan Chandolu的說法，POCO F2將是一款全新設計的手機產品，同時就先前傳聞認為此款手機採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，並且將搭載LPDDR5記憶體與UFS 2.0規格儲存元件，另外也預期會加入快充功能。

而基於目前印度稅制與匯率波動影響，Manmohan Chandolu也暗示POCO F2可能無法維持以20000盧比左右價格銷售，或許將會比過往POCO F1採用20999盧比價格更高。

雖然強調POCO F2將以全新產品形式打造，但小米依然可能會以Redmi K30 Pro為基礎，並且改以POCO X2 Pro名稱於印度市場推出。

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