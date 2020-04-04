不是以Redmi K30 Pro更名…小米確認POCO F2將以全新產品形式打造
先前以Redmi K30為基礎打造的POCO X2於印度市場亮相後，不少人預期小米接下來預計在印度市場推出的POCO F2，將會以Redmi K30 Pro為基礎。不過，POCO品牌總經理Manmohan Chandolu稍早回應，強調POCO F2將會以全新手機形式打造，而非Redmi K30 Pro更名產品。
依照Manmohan Chandolu的說法，POCO F2將是一款全新設計的手機產品，同時就先前傳聞認為此款手機採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，並且將搭載LPDDR5記憶體與UFS 2.0規格儲存元件，另外也預期會加入快充功能。
而基於目前印度稅制與匯率波動影響，Manmohan Chandolu也暗示POCO F2可能無法維持以20000盧比左右價格銷售，或許將會比過往POCO F1採用20999盧比價格更高。
雖然強調POCO F2將以全新產品形式打造，但小米依然可能會以Redmi K30 Pro為基礎，並且改以POCO X2 Pro名稱於印度市場推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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