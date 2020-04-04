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傳LG計畫取消更新G系列旗艦手機 將以新系列產品取代

聯合新聞網 / 楊又肇

今年初曾透露將大幅調整手機產品策略，而在目前新型冠狀病毒疫情影響之下，似乎更進一步衝擊LG手機產品策略，有可能導致未來G系列手機產品將會消失。

依照韓國先驅報報導消息，LG可能會取消更新G系列手機，同時有可能會以新系列機種取代。而在此之前，原本有消息指稱LG計畫讓目前V系列機種定調更高階旗艦產品，並且將原本定為旗艦產品的G系列機種調整為中階規格，同時作為從4G網路過渡至5G網路使用機種。

LG執行長權邦錫 (Kwon Bong-seok)日前接受訪談時，曾透露預期最快在2021年內讓行動通訊業務恢復獲利，而為了達成此目標，預期LG會在今年度的手機產品策略有明顯變動。

而在目前新型冠狀病毒疫情加劇情況，或許也促使LG內部再次調整手機產品策略，藉此面對因疫情影響減少的換機消費需求，使得目前不少產品使用體驗相近的G系列與V系列機種，未來可能僅會保留V系列機種發展策略，G系列機種則有可能以全新系列產品取代。

在今年宣布取消參與MWC 2020之後，LG雖然透露將透過獨立形式活動對外公布新機，但目前仍未有公布新機的消息傳出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 新型冠狀病毒 韓國 LG 手機

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