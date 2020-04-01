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消息指稱「iPhone 9」4月12日發表 預計4月15日供貨上市

聯合新聞網 / 楊又肇

先前有消息指稱蘋果預計對外發表的小尺寸機種「iPhone 9 (或iPhone SE 2)」，將會選在4月3日對外公佈，但現在又有消息指稱蘋果實際發表新機時間會是在4月15日，並且會在4月22日正式供貨。

過去曾曝光多款蘋果尚未發表新品動態消息的Jon Prosser，稍早於個人Twitter表示，蘋果預計會在4月15日對外公佈「iPhone 9」，同時預計會在隔一週後的4月22日當天開放銷售。

同時，Jon Prosser也表示因為目前疫情影響，實際發表時間也可能再次改變。

在此之前，曾有消息表示美國連鎖銷售通路Best Buy準備開放銷售對應「iPhone 9」使用的保護殼配件，但被要求不能在4月5日以前上架銷售，因此被人猜測蘋果有可能會選在4月5日當天開放銷售「iPhone 9」，預期也會透過線上更新形式公佈此款新機。

但如果從蘋果過往通常選擇在星期三公佈新消息，並且選在星期五開放銷售新品的模式，顯然選在4月5日當天公佈新機，並且開放銷售的情況，不太像是蘋果過去以來公佈新品的作法。

在此之前，Jon Prosser曾在去年透露蘋果準備推出AirPods Pro，而今年稍早時候也曾透露蘋果仍準備推出新款AirPower無線充電板，同時也認為「iPhone 12」有可能延後推出。

不過，目前這些說法畢竟都未由蘋果證實，因此「iPhone 9」是否確實會在4月15日對外揭曉，或是選在其他時間公佈，暫時還無法確認。

依照先前說法，「iPhone 9」將會採用類似iPhone 8的設計，機身預期會維持4.7吋設計，但也有可能因應市場需求做調整，另外則會保留使用Touch ID指紋辨識器，並且支援無線充電功能，而處理器則會換上與iPhone 11系列機種相同的A13 Bionic規格，至於市場建議售價預期會介於400美元區間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 疫情 iPhone Apple

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