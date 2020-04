消息指稱「iPhone 9」4月12日發表 預計4月15日供貨上市

先前有消息指稱蘋果預計對外發表的小尺寸機種「iPhone 9 (或iPhone SE 2)」,將會選在4月3日對外公佈,但現在又有消息指稱蘋果實際發表新機時間會是在4月15日,並且會在4月22日正式供貨。

過去曾曝光多款蘋果尚未發表新品動態消息的Jon Prosser,稍早於個人Twitter表示,蘋果預計會在4月15日對外公佈「iPhone 9」,同時預計會在隔一週後的4月22日當天開放銷售。

同時,Jon Prosser也表示因為目前疫情影響,實際發表時間也可能再次改變。

在此之前,曾有消息表示美國連鎖銷售通路Best Buy準備開放銷售對應「iPhone 9」使用的保護殼配件,但被要求不能在4月5日以前上架銷售,因此被人猜測蘋果有可能會選在4月5日當天開放銷售「iPhone 9」,預期也會透過線上更新形式公佈此款新機。

但如果從蘋果過往通常選擇在星期三公佈新消息,並且選在星期五開放銷售新品的模式,顯然選在4月5日當天公佈新機,並且開放銷售的情況,不太像是蘋果過去以來公佈新品的作法。

在此之前,Jon Prosser曾在去年透露蘋果準備推出AirPods Pro,而今年稍早時候也曾透露蘋果仍準備推出新款AirPower無線充電板,同時也認為「iPhone 12」有可能延後推出。

不過,目前這些說法畢竟都未由蘋果證實,因此「iPhone 9」是否確實會在4月15日對外揭曉,或是選在其他時間公佈,暫時還無法確認。

依照先前說法,「iPhone 9」將會採用類似iPhone 8的設計,機身預期會維持4.7吋設計,但也有可能因應市場需求做調整,另外則會保留使用Touch ID指紋辨識器,並且支援無線充電功能,而處理器則會換上與iPhone 11系列機種相同的A13 Bionic規格,至於市場建議售價預期會介於400美元區間。

iPhone 9 update 👀



Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.



Tentative dates:

- Announcement on April 15

- Shipments on April 22



Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change.



Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9F