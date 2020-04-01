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小米入門款Redmi 9曝光 預計採用聯發科Helio G80處理器

聯合新聞網 / 楊又肇
(圖／擷自Twitter頁面)
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去年推出Redmi 8之後，小米預期也準備推出新款Redmi 9，並且預期採用聯發科Helio G80處理器。

新款Redmi 9預期也會定位在高性價比的入門款機種，同時相比去年推出的Redmi 8採用Qualcomm Snapdragon 439處理器，小米預期在此次推出的Redmi 9採用聯發科Helio G80處理器。

其他方面，還包含主相機模組分別採用1300萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭，另外更搭配一組200萬畫素景深鏡頭。而從目前釋出疑似實機的圖像來看，Redmi 9主相機將會採用直向排列，並且搭載實體指紋辨識器，另外搭配圓底造型設計。

而機身顏色方面，預期至少會推出紫色與綠色兩種配色，但預期黑色與白色也會是基本配色選項。若此款手機採用聯發科Helio G80處理器，預期將會採用大尺寸螢幕設計，讓使用者更方便用於遊戲或觀看影音內容。

目前還無法確認小米預計何時會推出Redmi 9，但估計還要再等一些時間。

(圖／擷自Twitter頁面)
(圖／擷自Twitter頁面)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

相機 小米 Redmi 聯發科

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