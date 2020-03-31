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全新平價iPhone 9保護殼提前現身！最快4月3號開賣

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

因為武漢肺炎 COVID-19 (冠狀病毒疾病) 影響，美國 Apple 公司今年的新產品都沒有舉行發表會，2020 年新款 iPad Pro 和 MacBook Air 都是在 Apple 官方網站直接發布。就連今年的 WWDC 2020 全球開發者大會，Apple 公司也宣布不舉行實體活動改為線上舉行。

根據《愛瘋日報》報導，預計於今年春季發布的平價版 iPhone，可能定名為 iPhone 9 或 iPhone SE 2，今天它的保護殼已提前在美國最大零售賣場百思買 (Best Buy) 出現。這款來自 Urban Armor Gear 的保護殼在包裝上寫著適用型號為「2020 新款 4.7 吋 iPhone」，背後相機開孔也是單攝影頭和傳聞相同。

百思買告訴員工在 2020 年 4 月 5 日之前不要將這款保護殼上架，意味著 Apple 可能在本週某個時間點發布這款平價 iPhone，最快可能在 4 月 3 日 (星期五) 開始銷售。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影 COVID-19 肺炎 iPhone

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