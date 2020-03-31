繼續用S865處理器？OPPO Reno Ace 2現身中國工信部認證資料

先前已有不少消息的OPPO新機Reno Ace 2，實際外觀設計已經在中國工信部認證資料頁面曝光。

相比先前推出的Find X2系列，OPPO接下來預計推出的Reno Ace 2，分別在螢幕採用開孔式鏡頭，同時背面主相機模組也改為圓底四鏡頭拍列設計。

而螢幕將採用2400 × 1080解析度、6.5吋設計的AMOLED面板規格，預期採用運作時脈為2.8GHz的8核心處理器，有可能會是Qualcomm Snapdragon 865，但也有說法認為此款新機將會首發採用聯發科天璣1000處理器，只是運作時脈設計似乎有些不同。

至於電池容量預期採用兩組1955mAh電量設計，總容量有可能會在4000mAh，並且支援65W有線快充，記憶體與儲存容量可能分別提供8GB與128GB，以及12GB與256GB兩種組合。鏡頭部分則預期採用4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭。

視訊鏡頭則預期採用1600萬畫素規格，螢幕也預期搭載90Hz畫面更新率設計，而手機預期會在4月間由OPPO對外公佈。

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