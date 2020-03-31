避免銷售慘況？蘋果可能延後推出支援5G的iPhone

雖然富士康日前表示目前產能已經恢復一半以上，同時也預期能在今年7月達成產能高峰，但市場對於蘋果能否在下半年順利推出新款「iPhone 12」，依然存有不同看法。而就日經新聞取得消息，蘋果有可能評估因疫情影響經濟層面問題，導致接下來消費市場換購新機意願不高，進而考慮延後推出支援5G連網機種。

以目前疫情影響之下，不僅大幅影響新機必要零件供應，以及後續組裝人力資源，使得蘋果新機是否能如期推出，依然無法有具體答案，加上目前受到疫情影響使得不少市場經濟大受衝擊，造成不少消費需求連帶受到影響，同時也讓新款手機換購意願大幅下滑。

依照先前市調機構Strategy Analytics針對今年2月的智慧型手機出貨統計數據，顯示相比去年同期下滑38%，其中有不少比例起因消費市場換機意願減少，同時消費想法也相對趨於保守，使得不少人認為沒有必要更換手上衣然可使用的手機產品。

因此在這樣的心理層面影響，加上目前仍無法確定疫情將會持續影響到何時，蘋果或許會重新評估下半年預計推出新機規劃，或許有可能延後對應5G連網機種上市時間，甚至也有可能讓下半年原定公布新機發表時間延後。

目前還無法確認蘋果是否能如期在今年秋季公布新機，但市場已有看法認為蘋果將會延後新機發表時間，而此次傳出消息更認為蘋果會評估市場換機意願，進而決定是否延後推出支援5G連網機種，避免首次推出就面臨銷售成績慘淡情況。

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