搭載Kirin 820 5G處理器的榮耀30S正式揭曉 入門機種暢玩9A同步亮相

隨著日前預告，華為旗下榮耀品牌稍早正式揭曉新機30S具體上市細節，同時也推出新款入門機種暢玩9A。

依照先前公布細節榮耀30S確定採用左上角螢幕開孔設計，並且在背面主相機採用矩形底部、四鏡頭配置，而內建處理器則是華為旗下海思半導體新款Kirin 820 5G，同樣支援5G連網功能。

規格方面，螢幕採用Full HD+解析度與6.5吋設計，視訊鏡頭則採用1600萬畫素規格，主相機則分別採用6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及800萬畫素3倍長焦鏡頭，另一顆鏡頭則採用200萬畫素微距設計，而非採用可識別景深資訊的ToF鏡頭。

硬體部分，榮耀30S分別採用Kirin 820 5G處理器，提供8GB記憶體與128GB儲存容量，電池容量則是4000mAh，並且支援40W有線快充，機身顏色則分別提供黑、白、綠，以及紅藍漸變四款配色，更保留3.5mm耳機孔。

榮耀30S預計從即日起開放中國市場預購，建議售價則從人民幣2399元起跳。

除了榮耀30S，此次榮耀也同步推出採6.3吋螢幕、內建FM廣播天線與5000mAh電池容量的入門機種暢玩9A，預計以人民幣899元起跳價格銷售，一樣從即日起開放中國市場預購。

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