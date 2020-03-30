先從通訊開始 Slack計畫與Microsoft Teams功能整合更多功能

依照Slack執行長Stewart Butterfield透露說法，未來將使旗下服務能進一步與Microsoft Teams功能整合，藉此增加更多遠端協同作業使用便利性。

在此波新型冠狀病毒疫情影響之下，使得不少企業員工必須在家進行遠端工作，同時也讓諸如Microsoft Teams、Slack，或是Zoom、Webex在內工具服務使用比例大幅提昇，但是對於不少跨企業工作情況，可能會面臨企業間使用工具服務差異，使得使用體驗有所不同。

即便不同遠端協同作業工具服務多半提供可直接存取使用功能，讓本身未使用相同工具服務的聯繫對象也能直接使用，但多少還是會有使用功能差異等問題，可能還是會產生一些不便。

而此次Slack透露將會進一步與Microsoft Teams功能整合，並且先針對較常使用的通訊功能與微軟團隊合作，預期讓Slack及Microsoft Teams個別使用者能直接連接互通，無需額外下載安裝所需app。

實際上，雖然Slack與微軟在線上協同作業應用服務處於市場競爭關係，但彼此同時也有合作關係，例如Slack服務目前便與微軟OneDrive、Outlook，或是SharePoint等服務整合。

目前還無法確認與Microsoft Teams整合功能，預計會在何時出現在Slack服務內，但預期將能讓更多Slack服務使用者更加便利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》