除了Redmi Note 9 Pro系列 小米確定將額外推出Redmi Note 9

先前在印度市場推出Redmi Note 9 Pro，以及Redmi Note 9 Pro Max，並且以Redmi Note 9S名稱進入日本市場之後，相關消息也確認小米準備推出入門款機種Redmi Note 9。

雖然日前宣布推出Redmi Note 9 Pro及Redmi Note 9 Pro Max，但小米卻未同步公佈原本預期應該會有的Redmi Note 9。不過，在稍早於中國強制性產品認證 (CCC)網站中列出資料，顯示小米準備推出一款型號為「M2002J9E」的手機產品，並且搭配使用型號為「MDY-11-EM」、支援22.5W快充的充電器。

但從相關消息說法來看，這款預期被稱為Redmi Note 9，並且預計在中國市場銷售的新機，實際上就是先前在印度市場推行的Redmi Note 9 Pro。

同時，Redmi Note 9搭載處理器規格，可能不會採用Qualcomm Snapdragon 720G，而是採用聯發科天璣800處理器設計，藉此對應中國市場境內採用5G連網規格需求，但不確定會在何時對外公佈。

至於機身規格方面，預期同樣採用Full HD+解析度、開孔式視訊鏡頭設計的6.67吋DotDisplay螢幕，最高搭載6GB記憶體與128GB儲存容量規格，支援以micro SD記憶卡擴充儲存容量，電池容量則為5020mAh，並且支援18W快充，相機則分別搭載1600萬畫素視訊鏡頭，搭配4800萬畫素廣角鏡頭，加上800萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素微距鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭的主相機模組。

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