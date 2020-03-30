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榮耀公布V30S具體外型 預期率先搭載Kirin 820處理器
日前已經確認將在3月30日晚間7點透過線上直播發表的榮耀30S，稍早由榮耀戰略及品牌發展長張曉雲於微博展示實機面貌。
相比華為在新款年度旗艦P40採用雙鏡頭組合的開孔式螢幕設計，榮耀30S雖然也是採開孔式螢幕設計，但僅採用單一鏡頭，並未額外加入景深鏡頭，而榮耀同樣以「魅眼全視屏」形容此次螢幕設計，但強調將會對應更高螢幕顯示佔比。
而機身背面主相機則採用與先前V30系列相同設計，其中主鏡頭採用6400萬畫素規格，並且採用3倍光學長焦鏡頭與一組超廣角鏡頭，另外也預期配置一組可識別景深的ToF鏡頭。
其他部分，則包含搭載全新Kirin 820處理器，其中整合與Kirin 990 5G相同的達芬奇架構NPU，藉此對應運算效率更高的人工智慧應用表現，本身也會對應5G連網功能，而指紋辨識器則是位於機身側面，並且與電源按鍵整合。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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