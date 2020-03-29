柔宇揭曉第三代軟性螢幕 標榜凹折無痕、凹折半徑更小

柔宇稍早在對外發表內容中宣布，將推出旗下第三代「蟬翼」軟性螢幕，強調可對應超過20萬次凹折、凹折最小半徑為1mm，同時針對凹折痕跡最佳化，讓應用此款軟性螢幕設計的可凹折手機維持螢幕外觀平整。

此外，柔宇也表示第三代「蟬翼」軟性螢幕在低於30度視角的色偏情況也比競品降低1.5倍，亮度衰減速度更比競品減少3.5倍。藉由OLED面板特性，更使螢幕整體亮度相比前一代設計提昇1.5倍，而高對比度則提昇5倍，觸控反應則控制在0.4毫秒，相比前一代快1.2倍。

依照柔宇說明，第三代「蟬翼」軟性螢幕強調透過近百種微纳米材質组成，更能以膜層分離與膜層滑移設計，讓螢幕在凹折過程有更多形變空間，進而實現快速恢復平整等使用成效，並且降低螢幕凹折處產生折痕、斷裂情況，同時也讓使用壽命可達20萬次以上凹折使用，甚至可以對應更多螢幕可凹折、捲曲使用模式。

而配合此次新推出的可凹折螢幕，柔宇宣布推出新款柔派2手機 (FlexPai 2)，採用4:3顯示比例設計的7.8吋可凹折螢幕，不僅提昇整體質感、防水效果與耐用性，更讓轉軸部分變得更加無縫，硬體規格則採用包含Qualcomm Snapdragon 865處理器、支援5G連網功能、採用LPDDR5記憶體、UFS 3.0儲存元件，另外也搭載4鏡頭模組主相機與雙喇叭設計，預計會在今年第二季正式推出。

此次柔宇發表內容中，更包含與中興通訊合作，預期將會採用柔宇提供可凹折螢幕元件，藉此打造全新螢幕可凹折手機。

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