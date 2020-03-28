蘋果 A12Z 和 A12X 有何不同？原來 GPU 開了外掛

美國 Apple 公司最新發布的 2020 款全新 iPad Pro 平板電腦，搭載了 64 位元架構的 A12Z 仿生晶片和嵌入式 M12 協同處理器。A12Z 結合了 8 核心 CPU 和八核心 GPU，為 iPad Pro 帶來了 iPad 歷來最高的效能。

根據 TechInsights 的分析發現，A12Z 在晶片層面和 A12X 一模一樣，主要區別是開啟了 A12Z 隱藏的第八個 GPU 核心，也就是擁有八核心 CPU+八核心 GPU，因此讓圖形性能有所提升。另外 A12Z 還增強了散熱架構和經過調校的效能控制器，可持續最長達 10 小時點的出色電池續航力。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》