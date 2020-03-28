國際版小米10系列揭曉 小米10 Lite、更多物聯網產品同步亮相

除了透過線上發表形式公佈國際版小米10與小米10 Pro上市資訊，小米更進一步宣布推出小米10 Lite消息。

本身為Redmi K30 5G版本的小米10Lite

實際上，小米10 Lite稍早才由KDDI證實即將推出消息。在此次公佈資訊中，更確認小米10 Lite就是以先前在中國市場推出採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器的Redmi K30 5G版本為基礎，但是採用全新外觀設計，並且搭載搭載解析度為Full HD+、20:9顯示比例與水滴瀏海設計的6.57吋螢幕，以及支援20W快充的4160mAh電池規格。

至於相機規格，則分別在主相機鏡頭搭載4800萬畫素主鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭及200萬畫素景深鏡頭，另外也配置一組200萬畫素微距鏡頭，至於視訊鏡頭則配置1600萬畫素設計。

不過，在目前中國市場銷售版本與國際銷售版本，加上印度市場銷售版本的小米手機開始採用越來越多命名差異，同時有些微硬體規格差異情況下，似乎會讓消費者更容易產生混淆。

國際版小米10與小米10 Pro正式推出

而在國際版小米10與小米10 Pro部分，則與先前在中國市場推出版本相同，一樣採用6.67吋Full HD+解析度的AMOLED面板，並且支援90Hz畫面更新率與180Hz觸控更新率，另外也支援HDR10+顯示與500萬:1對比表現，Pro版本更支援Delta E 1.1與可視色差 (JNCD)小於0.55的表現，甚至對應1200nit亮度表現。

硬體規格部分則是均搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器，並且對應5G連網功能，其中更採用三星或美光提供的LPDDR5記憶體，以及UFS 3.0規格儲存元件，標準版本分別提供8GB記憶體搭配128GB儲存容量、8GB記憶體搭配256GB儲存容量兩種配置，而Pro版本則僅提供8GB記憶體搭配256GB儲存容量一種配置。

相機方面，小米10採用左上角螢幕開孔設計，並且搭載2000萬畫素視訊鏡頭，背面主相機鏡頭則同樣搭載1億800萬畫素相機，並且加入光學防震。

但是，跟三星應用在Galaxy S20系列的版本差異部分，則是在於三星額外採用9像素合1的畫素排列方式，讓1億800萬畫素可透過降低解析度方式提昇每單位畫素進光量，藉此換取更好拍攝畫質表現，而小米則並未包含此項功能。

標準版本配置主相機鏡頭除了在1億800萬畫素鏡頭與Pro版本相同，超廣角鏡頭部分則是採用1300萬畫素、f/2.4光圈，以及200萬畫素景深鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。Pro版本採用1億800萬畫素相機則是採用f/1.69光圈、8片式鏡頭與光學防震設計。

其餘鏡頭則分別配置支援f/2.0光圈、2倍光學變焦的1200萬畫素人像鏡頭，以及支援f/2.0光圈與10倍混合變焦的800萬畫素長焦鏡頭，同樣搭載光學防震機能，超廣角鏡頭部分則採用f/2.2光圈與1.5公分微距拍攝，此次更在超廣角鏡頭加入支援夜間拍攝效果。

更多小米物聯網裝置進入國際市場銷售

建議售價方面，小米10 Lite 5G預計在今年5月初於歐洲市場開放銷售，建議售價為349歐元起跳，配色則包含珊瑚綠、雪山白、暮光灰三款配色。

而小米10建議售價則從799歐元起跳，分別提供暮光灰及珊瑚綠兩款配色，小米10 Pro建議售價則從999歐元起跳，提供雪山白及冬夜灰兩款配色。

除了三款手機，小米更宣布將在國際市場推出小米AIoT路由器AX3600與AC2350，另外也將推出換上Android TV作業系統的65吋小米電視4S，以及小米空氣淨化器3H與小米真無線耳機2。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》