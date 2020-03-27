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iPhone 12招牌瀏海消失了？外媒揭iOS 14代碼隱藏的秘密

聯合新聞網 / 綜合報導
有科技網站從iOS 14代碼中發現一張疑似iPhone 12的示意圖。 圖擷自svetapple.sk
有科技網站從iOS 14代碼中發現一張疑似iPhone 12的示意圖。 圖擷自svetapple.sk

iPhone的「瀏海」設計，最早可以追溯到2017年發表的iPhone X，當時引起不少反彈聲浪，但如今有許多手機廠商都已跟進。近日有外媒找到一張疑似iPhone 12的示意圖，發現瀏海不見了，讓人訝異蘋果是否又要走自己的路，捨棄「機壇」已相當普遍的瀏海設計。

科技網站「Svetapple.sk」指出，從iOS 14程式碼中發現了一張教使用者如何插進SIM卡的示意圖，該機型被懷疑就是未出先轟動的iPhone 12，而且出乎意料少了熟悉的瀏海設計。邊框也被注意到，比現行的iPhone 11還粗，推測是因應取消瀏海，改將零組件塞進邊框所致。此外，從示意圖上也看不見前鏡頭的孔洞。

現行iPhone為了Face ID功能，因此沿用瀏海設計，但有不少人認為，蘋果應該會致力於將瀏海範圍縮小甚至移除。但移除之後的零組件該如何完美配置到其他地方，又是否會導致機身變得更大，都是果粉相當好奇的問題。

疫情影響，蘋果許多代工廠仍未完全復工，iPhone 12的發表時間也因此一再延後。真正的規格及外觀，一切都得等到發表的那一刻才能確定。

疫情 iPhone 鏡頭 iPhone 11 iPhone 12

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