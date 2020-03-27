受疫情、5G基地台數量影響 新款iPhone可能延後發表

雖然富士康強調新款iPhone產能不受影響，但蘋果仍有可能延後接下來預計推出的新款iPhone發表時間。

依照摩根大通分析師Gokul Hariharan看法指稱，蘋果可能會因為新型冠狀病毒疫情影響，進而調整新款iPhone實際發表時間。而影響因素包含關鍵零件供應，以及在中國地區代工生產產能是否充足，加上目前疫情影響造成全球多數地區在新產品銷售可能面臨挑戰，因此認為蘋果新機有可能會延後對外公佈時間。

另一方面，疫情影響之下，同樣也會造成美國境內5G網路基地台建置進度，因此也可能造成預期加入支援5G連網功能的新款iPhone可能必須延後發表。

不過，蘋果方面並未對此說法做任何回應，而摩根大通預期新款iPhone有可能往後延遲1-2個月公佈，但預期不會延後長達1-2季時間。

先前市場就曾認為在疫情影響之下，蘋果預期會在春季對外公佈的「iPhone 9 (iPhone SE 2)」，以及在秋季預計對外公佈的「iPhone 12」都可能延後推出，但富士康稍早強調目前產能已經逐漸恢復，預期可在今年7月達成產能高峰，因此依然有可能讓新款iPhone順利推出。

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