4月開賣…華為首分三種規格P40系列 相機再次改變原本使用想像

華為稍早藉由線上直播方式揭曉今年度旗艦手機P40系列，分別推出標準版P40，以及高階版P40 Pro，另外更推出採更高階版本定位的P40 Pro+，更在相機功能進一步做了強化，並且導入更多人工智慧應用。不過，作業系統依然受限中美貿易戰影響，無法順利使用Google提供GMS服務，但華為仍設法讓旗下HMS服務更為完整，並且加入更多功能與外部內容合作。

首度加入三種規格設計

就在蘋果、三星接連在旗艦手機加入三種規格設計，華為也在P40系列分別提供三種規格，分別是標準版P40、高階版P40 Pro，以及定位更高階版本的P40 Pro+。

其中，僅P40採用6.1吋、解析度為2340 x 1080設計的AMOLED顯示面板，而P40 Pro與P40 Pro+則均採用6.58吋、解析度為2640 x 1200的AMOLED面板，三種規格均採用特殊設計的四曲面螢幕，藉此讓螢幕邊框顯得更窄，同時三種規格也均採用搭載3200萬畫素+景深雙鏡頭設計的螢幕開孔式視訊鏡頭。

而華為在P40系列機種採用螢幕均搭載90Hz畫面更新率設計，並且採用面積增加30%、解鎖速度同樣提昇30%的螢幕下光學指紋辨識器，使用者更可透過視訊鏡頭進行臉部識別解鎖，或是進行螢幕畫面捲動、擷圖等浮空手勢識別操作。

至於外觀部分，華為強調藉由四曲面設計，將可讓手機操作觸感更好，並且進一步擴大畫面可見範圍，P40與P40 Pro將分別推出經典黑、深海藍、冰封白三種基本配色，以及較特殊的霜色銀與腮紅金兩款配色，而在P40 Pro+部分則別以陶瓷材質打造白色與黑色兩款配色。

其他設計方面，僅有P40對應IP53等級防水防塵設計，包含P40 Pro與P40 Pro+均支援IP68等級防水防塵設計。

在硬體規格方面，P40系列均採用海思半導體打造的Kirin 990 5G，本身更搭載Kirin W650 Wi-Fi 6無線連網晶片，機身內部也終於加入搭載eSIM功能，雙SIM卡槽設計除了可放置兩張實體SIM卡，同樣也支援使用華為nano SIM形式設計的NM記憶卡，讓使用者能在SIM卡與記憶卡使用模式增加更多組合。

電池方面則僅有P40採用3800mAh電量設計，包含P40 Pro與P40 Pro+均採用4200mAh，但所有機種均搭載40W有線及無線快充，本身也支援無線反充功能。

再度全新定義手機拍攝效果

每次均被列為重點的相機功能，P40系列均採用一致長方底造型主相機模組，並且均採用華為打造5000萬畫素、尺寸達1/2.8吋、對應RYYB像素排列設計感光元件，但在P40僅採用三鏡頭設計，P40 Pro則額外配置一組識別景深資訊的ToF鏡頭，成為四鏡頭設計，而P40 Pro+則是在P40 Pro主相機規格基礎上增加一組長焦鏡頭，變成五鏡頭設計，全系列機種更搭載華為自製XD Fusion Image Engine處理晶片。

P40分別採用5000萬畫素「超視感 (Ultra Vision)」廣角鏡頭，搭配1600萬畫素超廣角鏡頭與一組支援800萬畫素的三倍光學變焦鏡頭，而P40 Pro則同樣搭載5000萬畫素「超視感」廣角鏡頭，另外搭載4000萬畫素超廣角電影鏡頭，以及同樣支援RYYB像排列、光學防震與5倍光學變焦的1200萬畫素遠焦鏡頭，並且配置一組ToF鏡頭。

而P40 Pro+則是在P40 Pro的主相機規格基礎上，額外增加一組長焦鏡頭，其中是把原本對應5倍光學變焦的1200萬畫素遠焦鏡頭，換成對應10倍光學變焦、支援光學防震設計的800萬畫素長焦鏡頭，另外增加的長焦鏡頭則同樣採800萬畫素規格設計，支援3倍光學變焦與光學防震。

其中，P40最高ISO感光值可達204800，而P40 Pro與P40 Pro+均可達409600，同時P40系列均對應8像素對焦、16畫素合併拍攝功能，因此能對應更快對焦與更低光源環境下的拍攝表現，甚至在動態錄影情況下也能對應高解析縮放、手持穩定，以及低光環境拍攝效果。

至於P40 Pro最高可對應5倍光學變焦，P40 Pro+則可對應10倍光學變焦，而在混合變焦部分，P40 Pro最高可對應10倍變焦，P40 Pro+變焦效果則可達20倍。而在最高數位變焦部分，P40 Pro最高可對應50倍變焦，P40 Pro+最高則與三星Galaxy S20 Ultra同樣可對應100倍變焦效果，同時更強調以人工智慧技術強化拍攝細節。

此次藉由人工智慧運算的拍攝效果中，華為強調在名為「Gloden Snap (最佳畫面)」功能裡，分別可讓使用者在拍攝後重新挑選最佳鏡頭，或是去除背景路人，甚至也能進一步去除不想要的玻璃等鏡面反光，甚至在視訊鏡頭方面也能對應拍攝更清晰的4K解析度影片，錄影功能最高可對應ISO 51200感光值，支援遠焦拍攝與即時景深效果。

作業系統增加「Hey,Celia」數位助理服務與「MeeTime」視訊服務

此次推出的P40系列，依然受到中美貿易戰影響，因此同樣無法使用Google提供GMS服務，僅能使用華為推行的HMS服務，但華為強調將會持續與更多數位化內容合作，例如在英國地區便與英國新聞集團、泰晤士報、太陽報與talkSPORT體育廣播電台合作新聞內容，同時也將原本僅在iOS、Android平台發行的《權力遊戲：境外決戰》遊戲帶到旗下AppGallery，甚至在影音內容更與環球、BBC新聞台、探索頻道以及Sony Music、環球音樂、華納音樂在內業者合作。

至於在應用功能部分，華為也推出一款名為「Celia」的數位助理服務，功能則與Google Lens十分相似，不僅能用於查詢各類資訊、對話翻譯，更可協助使用者撥打電話、判斷食物卡路里熱量、或是拍攝查找物品資訊，甚至也能直接連接網路上可購買通路，目前支援英語、法語、西班牙語，未來也會加入支援更多語言使用。

而名為「MeeTime」的視訊服務則與蘋果FaceTime相似，除了可實現1080P解析度視訊通話，更可藉由CameraKit支援移轉到其他支援連接相機，或是透過HUAWEI Share功能將畫面移轉到其他螢幕接續對話。與其他裝置連動部分，則包含內容分享、操作移轉，或是連動使用，更是深度整合在此次推出的P40系列，更意味華為接下來將會在物聯網應用有更深層發展規劃。

4月7日起開放銷售，但P40 Pro+要等到6月

此次推出的P40系列，或許是因為目前疫情影響，因此所有機種均配置單一記憶體與儲存容量組合，例如P40僅提供8GB記憶體與128GB儲存容量，P40僅提供8GB記憶體與256GB儲存容量，P40 Pro+則會搭載8GB記憶體與1512GB儲存容量。

建議售價方面，P40建議售價為799歐元，而P40 Pro建議售價則是999歐元，兩者都會在今年4月7日率先銷售，而P40 Pro+售價則高達1399歐元，並且要等到今年6月才會進入市場銷售。

除了推出P40系列，華為更同步推出特殊水晶保護背蓋，另外也會以P40 Pro推出特別同捆組，並且推出更多設計款保護背蓋，針對遊戲需求也會推出具備額外兩組實體操作按鍵設計的遊戲專用保護背蓋，以及針對水下攝影拍攝使用的潛水保護背蓋，最高可對應10米水下防護使用。

而在此次發表會上，華為也宣布將把日前在中國市場銷售，並且與法國Devialet合作的Sound X智慧喇叭，以及增加香檳金與夜月白配色的Watch GT 2智慧手錶，甚至更針對運動配戴使用需求推出可對應長達2週使用電力的Watch GT 2e智慧手錶，而先前與韓國Gentle Monster合作的智慧眼鏡也做了2020年款式更新，更加入人工智慧通話降噪、無線充電等功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》