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Android哪裡比蘋果好？ 網友最重視這個

聯合新聞網 / 綜合報導
安卓手機具有NFC，能感應進出捷運、公車等交通運具。記者許正宏／攝影
安卓手機具有NFC，能感應進出捷運、公車等交通運具。記者許正宏／攝影

一名網友考慮從Android系統跳槽到iPhone，卻擔心用不習慣而在PTT發文詢問 Android系統有什麼優點是蘋果沒有的，並率先提出三大優點：有APK檔、鍵盤自由度高、Line Points集點。而最多網友回覆的則是NFC以及「自由」。

iPhone使用的iOS作業系統與Android系統不同，使不少想從Android系統手機跳槽到iPhone的民眾卻步。有網友整理出Android系統的三大優點：第一點是APK檔（Android Package），指安卓安裝包檔案，有了這個不用透過GOOGLE PLAY就能安裝一些未上架或受地區限制而不能下載的應用程式。

第二點原PO認為是「鍵盤」，Android系統可自行安裝具有特殊功能的鍵盤，自由度較高。而他點出的第三點Line Points集點最令網友訝異，原來蘋果手機不是沒有此功能，只是常常出現相容性問題，也成為民眾從Android系統手機換到iPhone的一大顧慮。

網友回覆中，最多的是悠遊付NFC乘車功能，可直接把手機當悠遊卡，嗶一聲就可搭乘捷運公車。其他功能例如：能插記憶卡、傳檔案換鈴聲方便、桌面工具可以自訂、分割視窗……等。

還有網友直言：「自由。就是這麼簡單，檔案輕鬆傳輸就屌打」，可見Android系統最受網友青睞的當屬檔案管理的方便性及個人化設置的自由度，相較之下，iPhone需透過iTunes才能與電腦傳輸這一點最受人詬病。

悠遊卡 Android 手機 iPhone PTT

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