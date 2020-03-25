iOS 13.4更新 增Memoji新貼圖及雲端檔案夾共享
蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 13.4作業系統更新，推出新的Memoji個人表情貼圖以及「檔案」App的「iCloud雲碟」檔案夾共享，並包含錯誤修正和改進內容。
根據蘋果說明文件，iOS 13.4增加9種新的Memoji個人表情貼圖，包含「有著愛心的微笑表情」、「拜託的手勢」以及「開趴的表情」等。
針對「檔案」App，iOS 13.4新功能包括可進行「iCloud雲碟」檔案夾共享，並提供控制項目來限制只有明確邀請的對象才能存取，或允許權限給任何擁有檔案夾連結的成員；另提供權限來選擇哪些人可進行更動和上傳檔案，以及哪些人只能檢視和下載檔案。
在iOS 13.4的App Store中，最近玩過的AppleArcade遊戲會顯示在Arcade標籤頁中，以便用戶在iPhone、iPod touch、iPad、Mac和Apple TV上繼續遊玩；另於「查看所有遊戲」頁面新增列表顯示方式。
iOS 13.4還包含一些錯誤修正和其他改進內容，例如修正「相機」觀景窗在啟動後可能顯示為黑色螢幕的問題；解決「照片」可能使用過多儲存空間的問題；修正「郵件」中的郵件可能順序錯亂的問題；解決AppleMusic中的音樂錄音帶可能無法以高品質連續播送的問題；解決CarPlay在部分車輛上可能中斷連線的問題等。
此外，iPadOS 13.4更新也在今天上線，推出適用於iPad的滑鼠與觸控式軌跡板支援，提供更好的準確度，並可使用「多點觸控」手勢來導覽系統。
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