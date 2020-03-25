開始量產iPhone 9與iPhone 12？消息指富士康已恢復足夠產能

在新型冠狀病毒疫情影響之下，原本傳出蘋果可能因此延後推出原訂發表的新款手機「iPhone 9 (iPhone SE 2)」，同時也可能造成下半年預計推出的「iPhone 12」也會延後推出。不過，稍早富士康表示目前已經招聘足夠工作人員，將可滿足新機量產需求。

依照日經新聞報導指稱，富士康表示已經招募足夠產線工作人員，並且能滿足當季產能需求，預期將能順利投入生產新款iPhone機種。同時，報導中同時提及富士康產能在2-3月間已經隨中國市場復工恢復約50%比例產能，預期會在今年7月達成產能高峰。

目前蘋果已經開始著手量產新款「iPhone 9 (或是iPhone SE 2)」，先前曾因為疫情影響而使產能中止，現在則是隨著疫情在中國境內出現趨緩情況，同時隨著中國市場開始復工而重新恢復生產，但實際對外發表、上市時程仍可能受到影響，目前市場傳出蘋果最快會在今年4月下旬對外公布此款新機。

而預計在今年秋季推出的新款「iPhone 12」，原本有消息指稱蘋果可能延後發表此款新機，但隨著富士康開始復工，同時也強調已有一定產能恢復，最快會在今年5月進入量產，預期仍可讓蘋果如期對外公布新機上市消息。

從先前消息指出，「iPhone 12」預期會推出4種不同款式，分別採用搭載雙鏡頭主相機設計的5.4吋OLED螢幕規格、搭載雙鏡頭主相機設計的6.1吋OLED螢幕規格，以及採用三鏡頭與ToF鏡頭設計，分別區分6.1吋及6.7吋OLED螢幕規格設計，處理器預期全面換上A14規格，並且支援5G連網功能。

另外，從新款iPad Pro藉由搭載LiDAR光達模組強化擴增實境應用設計來看，預期新款「iPhone 12」也將加強擴增實境使用體驗。

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