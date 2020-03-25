中興揭曉最「輕盈」大尺寸5G連網手機 AXON 11 5G

去年在MWC 2019期間宣布支援「4G+5G」的旗艦手機AXON 10之後，中興通訊今年因為新型冠狀病毒疫情影響而延後發表的旗艦手機AXON 11 5G，終於稍早透過線上直播方式對外揭曉，並且強調是目前市場對外公佈最輕盈的大尺寸5G連網手機。

依照中興通訊說明，6.47吋螢幕設計的AXON 11 5G厚度僅7.9mm，同時整體重量僅有168公克，相比螢幕採6.2吋設計的三星Galaxy S20重而量為163公克，雖然還是重了一些，但若以相近尺寸比較的話，AXON 11 5G確實還是「輕盈」一些。

而AXON 11 5G並未採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，處理器規格採用Snapdragon 765G，預期是為了藉由更完整的SoC形式設計，讓機身厚度、重量可以更輕薄。記憶體方面則分別提供6GB或8GB規格，儲存容量則提供128GB或256GB設計，電池容量則是4000mAh，支援18W快充。

相機部分，前置鏡頭採用2000萬畫素規格設計，支援人工智慧美顏與自然妝感效果，而背面主相機則分別採用1/1.72吋、f/1.89光圈設計的6400萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭，其中廣角鏡頭與超廣角鏡頭都支援光學防震功能，另外也能透過手機內建功能對應剪輯、濾鏡、拼接、轉場特效、變速，以及背景音樂與區域剪輯在內功能。

AXON 11 5G預計從即日起開放預購，並且計畫在3月30日率先在中國市場境內銷售，建議售價則從人民幣2698元起跳，最高售價為人民幣3398元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》