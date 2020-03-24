「Galaxy Z Flip 」值不值得買？十大熱門Q&A一次解答！

三星最新一代摺疊機 Galaxy Z Flip 發表之後關注度極高，大家對它的好奇指數也爆表，之前在快訊文章、出門/評測影片還有直播的時候都陸續收到非常多獺友的提問，於是今天宇恩就整理了十個最熱門的問題要來解答大家心中的疑惑啦！

問題一：可以單手打開嗎？

可以。但我覺得需要練習一下，才會比較拿捏得準力道跟角度！不過它沒辦法像以前傳統的摺疊機一樣，上蓋打開一點就能直接甩開喔！大家還是要好好愛惜使用啊！

沒有。這次 Galaxy Z Flip 只有 8GB 記憶體加上 256GB 儲存空間一種版本，SIM 卡卡槽只能裝一張 nano-SIM 卡，沒有額外擴充記憶卡的地方，另外也沒有 3.5mm 耳機孔喔 (但隨盒有附 AKG 調校的 Type-C 接孔耳機)

問題三：保護殼怎麼裝？

隨盒有附三星原廠的保護殼喔！是採用上下兩截式的設計，拆裝都很容易，可以做到基本的防刮、但是並沒有具備防摔等級！

問題四：螢幕摺痕明顯嗎？

畢竟是摺疊機，所以當然還是看得到摺痕，摸也摸得出來，但我覺得展開螢幕開始使用後，你的注意力真的完全不會放在摺痕上，但如果不確定自己能不能接受的話，還是建議到門市摸摸實機再決定

問題五：螢幕聽說很不耐刮？

這次 Galaxy Z Flip 用的是三星自家的超薄可摺式玻璃，在玻璃上官方也表示他們還有再貼上了一層保護膜 (這層膜日後可以以美金 119 元更換)

而這個問題其實是因為近期有幾部關於 Galaxy Z Flip 暴力測試的影片，發現螢幕耐用度沒有想像中的高，甚至用指甲刮就會出現刮痕，因此引發非常多討論！

這邊跟大家說明一下，因為這段時間在實測 Z Flip 的時候我都是以正常的使用方式在對待它，畢竟我們不是測試機構，而是要實際以日常生活的模式去和這支手機相處，一般人拿到新機的時候應該都沒有想過要虐機吧!!!所以這邊跟獺友們報告，我用到現在已經快十天了，正常用螢幕是沒有問題的～

問題六：摺一半時可以正常使用嗎？

可以，看影片或玩遊戲都依舊可以正常運作！

問題七：拍照效果怎麼樣？

Galaxy Z Flip 的主鏡頭為 12MP 廣角鏡頭＋12MP 超廣角鏡頭，前鏡頭則是 10MP，基本上照片成像都和三星的旗艦機差不多，就直接附上實拍照給大家囉！

▼廣角鏡頭

▼123 度超廣角鏡頭

▼夜拍

▼前鏡頭

問題八：有防水嗎？

因為本身摺疊結構的關係，所以 Galaxy Z Flip 沒有辦法做到防水唷～但一般生活日常防潑水是 OK 的！

問題九：電池續航力如何？

Galaxy Z Flip 配備 3300mAh 的電池，和目前主流的手機相比它的電量的確不算大，但是可以理解它是以不要再增加手機機身的厚度為考量而做的取捨，畢竟電池加大的同時也會變得更厚重嘛～這樣一來就失去了 Z Flip 小巧好攜帶的特性啦！

如果以玩遊戲和追劇的實測數據來說，我玩一場 PUBG 約 20 分鐘，掉電 12%；看一集《愛的迫降》約一個半小時，掉電 15%，但還是要強調一下，因為每個人使用手機的習慣、情境還有時間長短都不同，所以耗電量也只是僅供參考囉～

問題十： 值得花快五萬入手一支嗎？

如果你預算夠，然後真的想體驗看看摺疊手機的最新黑科技，那我覺得可以買沒有問題！我自己評測到現在真的也很想帶一支回家 (望向錢包)，而且之前也有寫過一篇關於第一代 Galaxy Fold 和新的 Galaxy Z Flip 的簡單比較，當時有提到以摺疊技術的成熟度來說，這次不僅有提升、在售價上也少了兩萬元 (Galaxy Fold 定價為 NT$68,888 / Galaxy Z Flip 為 NT$48,880)，相比之下確實也是比較好入手

但畢竟摺疊機還是在剛起步的狀態，實際的使用壽命什麼的還需要花時間測試，所以如果還是有疑慮、想要等比較時間使用的實測心得出來的話也可以再觀望一下啦～

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》