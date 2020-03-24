以為RAM 越大手機越快？ 手機規格五大迷思你有嗎

新手機的推出常常也帶來許多新名詞，像是臉部辨識、IP68防水等等...。但這些厲害的名詞真的就代表了強大的功能嗎？《androidauthority》就列出了智慧型手機上常有的5個迷思，有些看似搭載最新技術的規格關鍵字，其實並不如你想的那麼厲害。

QHD螢幕是2K螢幕？

一般來說，更高的解析度有著更多的細節和更好的畫質，而2K螢幕的解析度是2048x1080，被認為比Full HD的1920x1080更優。而目前許多旗艦機所採用的QHD就常被稱作是2K螢幕。但QHD螢幕的像素有3,686,400，而2K螢幕是2,211,840。也就是QHD螢幕比2K螢幕多了40%的像素，兩者並不能簡單劃上等號。

USB-C一定比 Micro-USB傳輸速度快？

USB-C又叫作type-C，是近年較新的USB插孔，也有越來越多新手機以USB-C取代原本的Micro-USB。很多人可能因此以為USB-C傳輸速度一定就會比較快，事實上，USB 2.0、USB 3.0才是決定傳輸速度的關鍵，而並不是所有使用USB-C形式的設備都是使用USB 2.0，還是要看說明書和規格表才能確定是哪一種。

更大的RAM會讓手機跑更快？

目前主流手機使用的RAM大小已經達到6GB，甚至有以16GB作為賣點的，這也迎合了一般人多認為RAM大手機就會快的印象。但RAM的作用主要在於更快喚醒沒在使用、或多工使用的程式。部分RAM的確有加速的機制，但並不代表越大的RAM能讓手機跑更快。處理器的速度還是佔了更重要的因素。

有防水認證的手機真防水？

部分旗艦機會附上機構認證的「防水等級」，但這些認證不能完全保證手機就此防水防塵。這些測試都是在實驗室嚴格控制的環境所做，當碰到例如果汁、海水等其他液體時，情況會完全不同。在較為極端的環境如海水、沙漠使用時，仍然需要小心使用。

相機畫素越高照片越好？

手機相機的畫素水漲船高，甚至有所謂的「一億畫素」，比較高的畫素一定比較好嗎？現在許多相機使用了「像素合併」技術，也就是將多個感光像素以運算的方式，合併為一個更大面積的感光像素來使用，能夠得到更銳利的照片，但照片的解析度也會因此下降，你得到照片的解析度可能遠比相機宣稱的還低很多。但並不是解析度高就是好照片，仍然要看個手機廠背後的軟體技術和調校功力。