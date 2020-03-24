快訊

與新冠肺炎確診者接觸！清大26學生須隔離 20門課改線上教學

曾獲諾貝爾和平獎！芬蘭前總統阿赫蒂薩里確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以為RAM 越大手機越快？ 手機規格五大迷思你有嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
路透社
路透社

手機的推出常常也帶來許多新名詞，像是臉部辨識、IP68防水等等...。但這些厲害的名詞真的就代表了強大的功能嗎？《androidauthority》就列出了智慧型手機上常有的5個迷思，有些看似搭載最新技術的規格關鍵字，其實並不如你想的那麼厲害。

QHD螢幕是2K螢幕？

一般來說，更高的解析度有著更多的細節和更好的畫質，而2K螢幕的解析度是2048x1080，被認為比Full HD的1920x1080更優。而目前許多旗艦機所採用的QHD就常被稱作是2K螢幕。但QHD螢幕的像素有3,686,400，而2K螢幕是2,211,840。也就是QHD螢幕比2K螢幕多了40%的像素，兩者並不能簡單劃上等號。

USB-C一定比 Micro-USB傳輸速度快？

USB-C又叫作type-C，是近年較新的USB插孔，也有越來越多新手機以USB-C取代原本的Micro-USB。很多人可能因此以為USB-C傳輸速度一定就會比較快，事實上，USB 2.0、USB 3.0才是決定傳輸速度的關鍵，而並不是所有使用USB-C形式的設備都是使用USB 2.0，還是要看說明書和規格表才能確定是哪一種。

更大的RAM會讓手機跑更快？

目前主流手機使用的RAM大小已經達到6GB，甚至有以16GB作為賣點的，這也迎合了一般人多認為RAM大手機就會快的印象。但RAM的作用主要在於更快喚醒沒在使用、或多工使用的程式。部分RAM的確有加速的機制，但並不代表越大的RAM能讓手機跑更快。處理器的速度還是佔了更重要的因素。

有防水認證的手機真防水？

部分旗艦機會附上機構認證的「防水等級」，但這些認證不能完全保證手機就此防水防塵。這些測試都是在實驗室嚴格控制的環境所做，當碰到例如果汁、海水等其他液體時，情況會完全不同。在較為極端的環境如海水、沙漠使用時，仍然需要小心使用。

相機畫素越高照片越好？

手機相機的畫素水漲船高，甚至有所謂的「一億畫素」，比較高的畫素一定比較好嗎？現在許多相機使用了「像素合併」技術，也就是將多個感光像素以運算的方式，合併為一個更大面積的感光像素來使用，能夠得到更銳利的照片，但照片的解析度也會因此下降，你得到照片的解析度可能遠比相機宣稱的還低很多。但並不是解析度高就是好照片，仍然要看個手機廠背後的軟體技術和調校功力。

手機 Android iPhone 智慧型手機

延伸閱讀

先別急著買！各手機品牌「保值」排名出爐

Google針對入門機打造輕量相機app 同樣可捕捉自然景深

蘋果發表新iPad Pro！內建3D物件掃描相機 也推新筆電

棄Lightning改USB-C？蘋果指歐盟強制規格統一將產生更多「電子垃圾」

相關新聞

以為RAM 越大手機越快？ 手機規格五大迷思你有嗎

新手機的推出常常也帶來許多新名詞，像是臉部辨識、IP68防水等等...。但這些厲害的名詞真的就代表了強大的功能嗎？《androidauthority》就列出了智慧型手機上常有的5個迷思，有些看似搭載最新技術的規格關鍵字，其實並不如你想的那麼厲害。

可能在更多國家地區上市？小米MIX Alpha概念手機準備進駐印度市場

小米在去年推出的MIX Alpha概念手機，稍早確認將會在印度市場特定小米之家門市上架，或許意味這款採用一面螢幕環繞打造的概念手機將會開放更多國家地區上市銷售。

小米攜手阿里巴巴電商 Redmi Note 9S擴大在全球市場銷售

如先前預告，小米宣布將以Redmi Note 9S全新名稱，於馬來西亞、新加坡、泰國在內全球市場銷售先前已經在印度市場揭曉的Redmi Note 9 Pro。除此之外，小米更計畫透過與阿里巴巴旗下全球速賣通 (Aliexpress)合作，將可讓更多全球地區消費者透過網購方式購買此款新機。

更多華為P40系列新機外觀圖像、細節透露

先前已經有不少關於P40系列新機外觀圖像曝光，稍早則有更多圖像呈現華為此次預計推出旗艦新機外觀細節。

Redmi K30 Pro即將登場！搭載S865處理器、區分兩種版本

去年底宣布推出採用Snapdragon 765G處理器的Redmi K30之後，小米預期將會在3月23日推出採用Snapdragon 865處理器的Redmi K30 Pro，而稍早更有進一步消息透露此款新機規格。

Galaxy S20+ 2020年東京奧運客製版 將在日本電信通路銷售

先前隨著Galaxy S20系列公佈，並且以Galaxy S20+為基礎打造的2020年東京奧運客製版，稍早隨著NTT Docomo公佈旗下5G連網服務將於3月25日開通，確定將於日本市場銷售。

三星系統編碼曝光！暗示將再推Galaxy Note、Fold系列新機

在Galaxy S20系列機種陸續在全球市場開放銷售後，XDA Developers論壇網站依然從手機內部系統編碼發現疑似新款手機資訊，其中包含預計在下半年推出的Galaxy Note系列新機，以及市場傳聞的Galaxy Fold後續機種。

市調顯示因疫情影響 今年2月全球智慧型手機出貨量下滑38％

在年初因為新型冠狀病毒疫情開始產生顯著影響，到目前開始在全球地區擴散，使得今年2月的全球智慧型手機出貨量明顯大幅受到影響，下滑幅度高達38%。

限購令解除！蘋果官網可一次買「10支以上iPhone」

新冠肺炎肆虐，導致原物料供貨緊縮，蘋果（Apple）上週針對iPhone商品祭出限購令，消費者上官網訂購手機包含大中華區台灣、中國大陸及美國等皆限制僅購買2台。不過該項禁令已被解除，實測發現官網可一次下訂10支以上iPhone。

兩種規格搶先看！Motorola旗艦機「Edge+」搭載瀑布屏、1億800萬畫素相機

先前有消息指稱Motorola將推出名為Edge的新款手機，並且將區分Edge與Edge+兩種規格，而依照@evleaks稍早釋出影像，更進一步顯示這款手機將會採用螢幕左上角開孔設計，並且配置1億800萬畫素相機鏡頭，而螢幕兩側也確定會採用明顯曲度的「瀑布屏」設計，但依然保留側面電源按鍵與音量按鍵，甚至也保留3.5mm耳機孔。

讓手機分類更精簡？realme計畫另開「NARZO」品牌

realme稍早宣布將啟用全新「NARZO」品牌，同時有可能成為realme在印度市場啟用全新手機產品線。

Essential終止營運後…未能對外公佈的手機設計曝光

在Essential確定終止營運之後，名為Kevin Hoffman的設計師在網路上分享圖像，呈現最終未能成為實際商品的兩款Essential手機，分別是PH-2與PH-3。

熱門新聞

觀點／自駕其實是人工遙控！首個完成無人隨車自駕卡車團隊爆醜聞

搭車手機嗶一下 悠遊付來囉

還是得靠Google？華為打造「側載」熱門Android平台app的工具

蘋果確認某些 iPhone 有個人熱點問題：一鍵臨時解決方法

Redmi K30 Pro即將登場！搭載S865處理器、區分兩種版本

比Google翻譯更自然流暢有人味！DeepL 翻譯器新增中文日文

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。