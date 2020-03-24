更多華為P40系列新機外觀圖像、細節透露

先前已經有不少關於P40系列新機外觀圖像曝光，稍早則有更多圖像呈現華為此次預計推出旗艦新機外觀細節。

在此次準備推出新機中，華為將首次在旗艦新機加入3種不同規格設計版本，同時也會另外推出與保時捷合作的Porsche Design版本，處理器則預期搭載去年推出的Kirin 990 5G版本。

其中，P40依然維持左右曲面及窄邊框的螢幕設計，並且採用螢幕開孔設計的雙視訊鏡頭模組，分別對應3200萬畫素鏡頭與景深鏡頭組合，螢幕尺寸則為6.1吋。而背面相機同樣與徠卡合作，分別搭載5000萬畫素廣講鏡頭、1600萬畫素電影鏡頭，以及800萬畫素3倍光學變焦鏡頭，最高可對應30倍數位變焦，同時支援以XD Fusion Engine影像演算加強拍攝結果。

電池容量部分則是3800mAh，分別對應40W有線快充與27W無線快充，機身顏色則包含灰、黑、金、藍、白，以及先前廣受歡迎的天空之鏡配色。

P40 Pro則會採用6.58吋螢幕，進一步讓螢幕上下也以曲面形式呈現，藉此讓螢幕四邊更貼近無邊框設計，同樣以螢幕開孔形式放置3200萬畫素鏡頭與景深鏡頭。背面相機則採用5200萬畫素高感光廣角鏡頭、4000萬畫素電影鏡頭，以及800萬畫素3倍光學變焦鏡頭，最高可對應10倍光學無損變焦，預期也能對應50倍以上數位變焦效果。

至於此次新增推出的P40 Pro Premium則會在P40 Pro基礎上，額外增加一組高亮黑白鏡頭，搭配ToF景深鏡頭，讓主相機鏡頭數量增加至5組，同時機身也預期以陶瓷材質打造。

建議售價部分，P40歐洲地區售價預計會介於799歐元至899歐元之間，而P40 Pro建議售價則預期會介於999歐元至1099歐元，基於P40 Pro設計的Porsche Design版本建議售價則預期會在1199歐元至1299歐元。

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