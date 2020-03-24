小米攜手阿里巴巴電商 Redmi Note 9S擴大在全球市場銷售

如先前預告，小米宣布將以Redmi Note 9S全新名稱，於馬來西亞、新加坡、泰國在內全球市場銷售先前已經在印度市場揭曉的Redmi Note 9 Pro。除此之外，小米更計畫透過與阿里巴巴旗下全球速賣通 (Aliexpress)合作，將可讓更多全球地區消費者透過網購方式購買此款新機。

依照小米公布消息，Redmi Note 9S實際上就是日前在印度市場揭曉的Redmi Note 9 Pro，但此次公布消息並未提及先前揭曉的Redmi Note 9 Pro Max，暫時不確定是否會在更多市場推出，或是僅為印度市場獨佔銷售機種。

另一方面，藉由與阿里巴巴旗下全球速賣通合作，小米預期將可透過電商銷售管道讓Redmi Note 9S一舉銷售至更多全球市場，其中包含難以進入的美國市場。

整體設計部分，Redmi Note 9S同樣採用Full HD+解析度設計的6.67吋DotDisplay螢幕，並且搭載Qualcomm Snapdragon 720G處理器，並且採用居中螢幕開孔設計的1600萬畫素視訊鏡頭，搭配4800萬畫素廣角鏡頭，加上800萬畫素超廣角鏡頭與500萬畫素微距鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭的主相機模組，電池容量則為5020mAh。

其他則包含保留3.5mm耳機孔，以及側邊指紋辨識器設計，充電方面則對應18W快充，分別推出星際黑、冰川白與極光藍三款配色。

此外，小米更配合此次Redmi Note 9S即將開放銷售，將同步推出以米粉節2020 (MFF 2020)為主題設計版本，將限量銷售2020支。

此次宣布在全球市場推出，小米更計畫在馬來西亞境內與蝦皮、Lazada電商通路合作銷售，更將在3月27日與Lazada合作限定折扣銷售，而在泰國境內也同樣會與蝦皮、Lazada電商通路合作銷售，此外更與在地京東銷售通路合作，並且針對更多全球市場透過阿里巴巴旗下全球速賣通模式銷售，甚至更計畫在4月7日與8日間進行快閃折價促銷。

除了宣布在更多全球市場推出Redmi Note 9S，小米更準備將米家投影機青春版、米家手持無線吸塵器1C帶到更多國家地區銷售。

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