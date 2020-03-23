Redmi K30 Pro即將登場！搭載S865處理器、區分兩種版本

去年底宣布推出採用Snapdragon 765G處理器的Redmi K30之後，小米預期將會在3月23日推出採用Snapdragon 865處理器的Redmi K30 Pro，而稍早更有進一步消息透露此款新機規格。

依照中國電信天翼終端信息平台公佈資訊，Redmi K30 Pro至少會推出標準版與變焦版，其中最大差異在於標準版僅配置500萬遠距鏡頭，而變焦版則採用800萬畫素遠距鏡頭，其餘像是6400萬畫素廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭都採相同設計，機身則提供太空灰、天際藍、月幕白與星環紫四款配色。

螢幕規格則採用6.67吋，解析度不確定是否會有所提昇，並且採用彈出式視訊鏡頭模組設計，讓螢幕能以完整形式呈現，但似乎並未像其他競爭對手加入90Hz或更高畫面更新率規格設計，電池則預期為4780mAh，支援33W快充技術，同時也保留3.5mm耳機孔，搭載NFC與紅外線遙控器模擬功能。

而記憶體則均採用8GB容量規格，儲存容量則區分128GB與256GB兩種版本，建議售價則有可能低於人民幣3999元。

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