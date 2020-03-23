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限購令解除！蘋果官網可一次買「10支以上iPhone」

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果限購令解除。圖／截自蘋果官網
蘋果限購令解除。圖／截自蘋果官網

新冠肺炎肆虐，導致原物料供貨緊縮，蘋果（Apple）上週針對iPhone商品祭出限購令，消費者上官網訂購手機包含大中華區台灣、中國大陸及美國等皆限制僅購買2台。不過該項禁令已被解除，實測發現官網可一次下訂10支以上iPhone。

由於新冠肺炎疫情延燒，造成蘋果代工廠產能緊俏，蘋果上週宣布，大中華地區包含香港、台灣及中國蘋果官網皆更新購買政策，包含iPhone 11 、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max皆限制消費者僅能購買2台手機，而舊款的iPhone 8、iPhone XR系列也被列入限購行列；就連iPhone大本營美國，也出現限購情況。

限購令發出後，美國蘋果線上商店即起顧客每人僅限購買2隻iPhone。但消費者仍能購買兩隻以上iPhone，前提是購買不同型號，比如在同訂單選購兩款iPhone 11或兩款iPhone 11 Pro。

不過該項禁令已被解除，實際上蘋果官網測試，發現已可購買2支以上的iPhone，也可在同筆訂單購買10支以上iPhone 11。外媒指出，蘋果官方認為，限購令導致黃牛到處購買存貨，並以高價賣出，因此為平穩價格而解除限購令。

新冠肺炎 iPhone Apple

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