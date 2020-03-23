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市調顯示因疫情影響 今年2月全球智慧型手機出貨量下滑38％

聯合新聞網 / 楊又肇

在年初因為新型冠狀病毒疫情開始產生顯著影響，到目前開始在全球地區擴散，使得今年2月的全球智慧型手機出貨量明顯大幅受到影響，下滑幅度高達38%。

依照市調機構Strategy Analytics統計數據顯示，2020年2月全球智慧型手機累積出貨量僅達6180萬支，相比去年同期的9920萬支減少高達38%幅度，而其中主要因素包含因為疫情影響使得多數消費者購買新機意願下降，同時也因為無法順利外出購物，甚至受到商場因為疫情影響而關閉等情況，同時也因為中國在內亞洲市場消費者在2月期間受到影響幅度最大，使得不少新機雖然維持對外公佈，卻無法順利吸引大批消費者購機。

而受到影響的不僅是剛對外揭曉的旗艦新機，包含中階、入門機種也同樣面臨銷售問題，使得原本換機率原本相對較低的2月期間，整體智慧型手機產品出貨銷售比例顯得更低。

接下來可能更糟

在此之前，蘋果便已經對外預告新一季財報結果可能會因為疫情影響降低原本預期目標，三星稍早對外公佈的旗艦手機Galaxy S20系列則因為疫情影響銷售，甚至因為疫情擴大因素，使得供應鏈、生產線產生也連帶受到影響，因此在原本首批生產手機銷售完畢之後，後續產能也可能受到疫情影響產生短缺現象。

至於諸如小米、OPPO、realme、華為、vivo在內中國品牌手機業者，雖然在MWC 2020展會活動取消後，依然維持陸續公佈新機，同時也立即在中國市場公佈上市資訊，但隨著新型冠狀病毒疫情影響，依然讓整體銷量表現產生下滑，同時在目前疫情開始在全球地區擴大影響之下，更讓手機產品銷量遠比去年同期減少許多，因此不僅2月整體銷售表現出現不理想情況，或許接下來3月或之後的銷售表現也可能會出現衰減。

原本市場認為新型冠狀病毒疫情將會隨著夏季來臨、將會在均溫增加而趨於減緩，但目前看起來目前疫情並不會因為溫度改變而有改善，原因在於新型冠狀病毒生命力相對較高，即便在夏季高溫下依然可存活，因此不少看法認為此波疫情至少還會延續到6月或7月，同時在目前有療效藥物尚未研發之下，可能還會有更大影響產生，使得不少市場看法認為此波疫情影響將會成為長期抗戰。

受影響並非僅有手機產業

當然，市場受到影響的並非只有手機產品，包含仰賴處理器產品製作的筆電、PC產品也同樣面臨出貨減少情況，而在美國地區目前也開始出現封州、限制多人集會活動情況，包含非必要的餐廳、超市、自助洗衣店、便利商店之外消費通路也必須暫時關閉，除非另外獲得批准才能開門營業，因此實際受到影響的還包含精品服飾、健身房、電影院等，而不少如Uber、Lyft服務司機在內以零工維生的工作人員也開始面臨失業問題。

不過，因為新型冠狀病毒疫情影響，使得不少人必須待在家中確保個人健康安全，並且透過遠距連線方式工作，反而使得Zoom、Microsoft Teams、G Suite在內線上協作服務使用比例增加，另一方面包含Steam、Xbox Live、Netflix等線上娛樂內容使用比例也在這段期間大幅增長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 新型冠狀病毒 智慧型手機

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