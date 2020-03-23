三星系統編碼曝光！暗示將再推Galaxy Note、Fold系列新機

在Galaxy S20系列機種陸續在全球市場開放銷售後，XDA Developers論壇網站依然從手機內部系統編碼發現疑似新款手機資訊，其中包含預計在下半年推出的Galaxy Note系列新機，以及市場傳聞的Galaxy Fold後續機種。

依照XDA Developers論壇網站發現內容，在Galaxy S20系列手機內部系統編碼分別發現包含「Project XYZ」、「Project Canvas」，以及「Project Winner2」三種裝置代號。

其中，「Project XYZ」就是今年正式推出的Galaxy S20系列，分別以「X1」代表Galaxy S20、以「Y2」代表Galaxy S20+，以及以「Z3」代表的Galaxy S20 Ultra。

而「Project Canvas」應該就是接下來準備推出的Galaxy Note系列新機，名稱有可能採用Galaxy Note 20，同時也可能比照去年推出的Galaxy Note 10採取多種規格設計作法，甚至也會比照Galaxy S20系列額外推出Ultra款式。

至於「Project Winner2」預期是先前有不少傳聞的Galaxy Fold後續機種。

預期接下來準備推出新款高階旗艦機種也採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，同時也可能會針對特定市場提供三星自有Exynos 990 5G處理器，而螢幕設計應該也會導入螢幕開孔、支援120Hz畫面更新率等設計，而新款螢幕可凹折手機甚至可能加入螢幕下鏡頭設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》