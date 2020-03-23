Galaxy S20+ 2020年東京奧運客製版 將在日本電信通路銷售

先前隨著Galaxy S20系列公佈，並且以Galaxy S20+為基礎打造的2020年東京奧運客製版，稍早隨著NTT Docomo公佈旗下5G連網服務將於3月25日開通，確定將於日本市場銷售。

原本僅向參與選手、工作人員提供使用的Galaxy S20+ 2020年東京奧運客製版客製版，稍早確定將搭配NTT Docomo提供5G連網資費方案銷售，建議售價則是11萬4840日圓，預計會在今年6月正式供貨。

硬體規格基本上會與Galaxy 20+相同，但是將機身配色換上市售版本未包含的金色，並且在機身背面加上奧運五環標誌，桌面也會採用針對奧運打造的佈景主題內容。

目前受到新型冠壯病毒影響，原定在今年7月24日至8月9日間舉辦的2020年東京奧運有可能延後，或是取消，但國際奧運委員會表示目前依然希望能在7月24日如期展開賽事活動。

在此之前，三星也曾在2016年里約奧運打造客製款Galaxy S7 Edge，同時也在2018年平昌冬奧推出白底金框設計的特殊款Galaxy Note 8。

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