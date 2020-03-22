Essential終止營運後…未能對外公佈的手機設計曝光

在Essential確定終止營運之後，名為Kevin Hoffman的設計師在網路上分享圖像，呈現最終未能成為實際商品的兩款Essential手機，分別是PH-2與PH-3。

其中，PH-2採用水滴造型瀏海設計的螢幕，並且支援IP68等級防水設計，背面則搭載指紋辨識器與雙鏡頭主相機，同時機身背面材質也採霧面設計。原本此款手機已經接近可上市成品階段，但不確定因為什麼原因被Andy Rubin取消上市計畫。

而定位在入門機種的PH-3，則是採用OLED螢幕，同樣採用水滴造型瀏海與霧面機身設計，並且搭載三鏡頭相機模組，甚至提出不同相機模組配置方案，原本計畫在今年初進入市場，但同樣在後來被取消上市計畫。

至於先前傳聞將特殊顯示比例打造的特殊長形手機「Project GEM」，目前也隨著Essential終止營運而無法順利進入市場銷售。

PH-2 (圖／擷自9to5Google網站)

PH-2 (圖／擷自9to5Google網站)

PH-3 (圖／擷自9to5Google網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》