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讓手機分類更精簡？realme計畫另開「NARZO」品牌
realme稍早宣布將啟用全新「NARZO」品牌，同時有可能成為realme在印度市場啟用全新手機產品線。
對比小米的作法，「NARZO」品牌有可能成為對比Redmi或POCO品牌，藉此與原本realme品牌區隔不同市場目標族群。
由於目前realme在印度市場分別推出主要數字版本更新系列，更額外推出結尾為「i」、「s」與「Pro」在內衍生規格，另外也推出高階X系列，以及針對入門、中階規格機種推出C系列與U系列，使得整個產品線分類顯得有些混亂，或許realme希望藉由分出「NARZO」品牌，讓realme品牌可以維持更精簡的產品線分類。
不過，目前暫時還無法確認加入「NARZO」品牌後，realme產品線將會如何劃分區隔。
#realme ka Naya Evolution!#realmeNarzo #ComingSoon pic.twitter.com/pOAFG7OxEl— realme (@realmemobiles) March 18, 2020
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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