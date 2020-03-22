兩種規格搶先看！Motorola旗艦機「Edge+」搭載瀑布屏、1億800萬畫素相機

先前有消息指稱Motorola將推出名為Edge的新款手機，並且將區分Edge與Edge+兩種規格，而依照@evleaks稍早釋出影像，更進一步顯示這款手機將會採用螢幕左上角開孔設計，並且配置1億800萬畫素相機鏡頭，而螢幕兩側也確定會採用明顯曲度的「瀑布屏」設計，但依然保留側面電源按鍵與音量按鍵，甚至也保留3.5mm耳機孔。

若沒意外，Motorola這款手機將會採用Qualcomm Snapdragon 865處理器，另外也會搭載最高12GB記憶體規格，電池容量則會採用5000mAh設計，另外也預期會支援5G連網功能。

而這款手機預期也讓Motorola躋身搭載1億畫素規格相機規格的手機競爭市場，目前包含小米、三星在內手機都已經推出相同超高畫素相機規格的手機產品，預期Motorola在這款手機也會是採用三星提供感光元件，並且能捕捉8K影片，以及超高解像力表現的靜態影像。

至於Edge與Edge+版本差異，有可能會是在螢幕與相機規格上的不同，顏色則區分紅色與藍色兩種款式。

目前還無法確定Motorola預計何時對外公佈這款手機上市資訊，但或許會選擇在近期內對外公佈。

(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)

(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面)

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