延續XpressMusic音樂精神 HMD Global復刻全新Nokia 5310

過去幾年內，HMD Global幾乎在每年都會重新推出一款以經典功能手機翻新機種，今年也不例外地以過往XpressMusic品牌經典機種Nokia 5310為基礎，重新打造全新Nokia 5310功能手機。

與過往XpressMusic品牌主打音樂體驗為特色，此次推出的全新Nokia 5310同樣以直立機身形式打造，並且在機身上配置3組對應音量調整、播放/暫停，以及快轉或後退功能的實體播放按鍵，同時也能藉由3.5mm耳機孔連接耳機，本身更可透過micro SD記憶卡額外擴充儲存容量。

螢幕尺寸則維持採用2.4吋、QVGA解析度螢幕，並且搭載聯發科MT6260A處理器、8MB記憶體，機身則採用經典T9按鍵配置，同時也能透過5向導覽按鍵操作通話在內功能，但本身內建記憶體容量僅有16MB，因此要當做音樂播放器的話，必須要額外透過記憶卡擴充儲存容量。

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另外，全新Nokia 5310並非採用KaiOS作業系統，而是沿用Nokia Series 30+，因此在功能設計多少會與先前採用KaiOS的新版功能手機有些差異。

而內建1200mAh容量電池，最常可對應30天待機時間，分別將會推出黑、白兩款配色，預計3月下旬就會先在歐洲市場推出，建議售價則是39歐元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》