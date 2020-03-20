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HMD Global揭曉！與007電影合作的Nokia 8.3 5G、Nokia 5.3

聯合新聞網 / 楊又肇

日前透露旗下新機將與007系列電影新作《No Time To Die (生死交戰)》合作，並且以「No Time To Wait (無暇等待)」主題預告後，HMD Global稍早透過直播影片內容正式宣佈旗下首款5G連網手機Nokia 8.3 5G，以及新款中階手機Nokia 5.3，另外也推出新款Android Go形式手機Nokia 1.3。

Nokia 8.3 5G

依照HMD Global說明，Nokia 8.3 5G不僅是HMD Global旗下首款5G連網手機，更強調相比其他品牌已經推出的5G連網手機可對應完整全球電信業者所採用頻段規格，意味Nokia 8.3 5G將可順利配合各地區電信業者提供5G連網服務使用，而不會有頻段規格無法相容情況，因此自然也成為此次「007」最合適的手機。

同時，Nokia 8.3 5G也確定採用Qualcomm Snapdragon 765G處理器，並且配置6GB記憶體、64GB儲存容量，以及8GB記憶體與128GB儲存容量兩種規格，本身依然可透過micro SD記憶卡額外擴充400GB。

螢幕規格則採用6.81吋、20:9顯示比例與Full HD+解析度設計，並且支援HDR10+與PureDisplay顯示技術，視訊鏡頭則採用螢幕開孔形式，而螢幕下方依然維持搭載Nokia品牌標誌。

至於背面主相機則採用6400萬畫素廣角鏡頭，並且配置1200萬畫素、尺寸達2.8μm的超廣角鏡頭，以及各為200萬畫素規格的景深鏡頭與微距鏡頭，但錄影功能最高僅能對應4K規格。

另外，除了與蔡司合作相機鏡片設計，HMD Global更在Nokia 8.3 5G的相機功能與蔡司合作ZEISS Cinematic Capture技術，不僅能以21:9規格拍攝寬幅電影畫質，並且能套用電影風格色彩，甚至也能模擬變形與炫光拍攝效果，讓使用者能藉由手機拍出電影般質感影片。

而在錄影防震設計更強調可提供如同手持穩定器般平穩拍攝效果，並且能以60fps形式呈現的運動相機錄影模式。

作業系統則同樣採用接近原生的Android One形式打造，同時機身左側同樣搭載一組可快速喚醒Google Assistant數位助理服務的獨立按鍵。

目前Nokia 8.3 5G僅提供極夜藍單一配色，預計會在今年夏季正式推出，建議售價則是599歐元。

Nokia 5.3

而此次推出的新款中階手機，同時也預期會在《No Time To Die》中由特工「00」Lashana Lynch手持的Nokia 5.3，則是採用20:9顯示比例、6.55吋HD+解析度設計螢幕，並且以水滴造型瀏海呈現，配置800萬畫素視訊鏡頭，背面則是搭載1300萬畫素廣角鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭，以及各為200萬畫素的景深鏡頭與微距鏡頭。

而硬體規格方面，Nokia 5.3將搭載Snapdragon 665處理器，並且配置最高6GB記憶體與128GB儲存容量規格，作業系統同樣以基於Android 10的Android One形式打造，並且在機身左側也搭載一組可快速喚醒Google Assistant服務的快速鍵。

顏色部分，Nokia 5.3分別提供青色、木炭黑與砂色三種顏色規格，並且將會在4月開放銷售，建議售價則是189歐元。

Nokia 1.3

至於入門款Nokia 1.3則是以基於Android 10的Android Go形式打造，分別採用Snapdragon 215處理器、1GB記憶體與16GB儲存容量，螢幕規格則採用5.71吋與19:9顯示比例，同時解析度為HD+。

相機方面則搭載500萬畫素視訊鏡頭，以及800萬畫素主相機鏡頭，本身更率先搭載Google Camera Go相機功能，電池容量則是300mAh，底部連接埠依然採用micro USB規格。

顏色方面同樣青色、木炭黑與砂色三種設計，同樣會在今年4月上市，建議售價則是95歐元。

與007系列電影《No Time To Die》合作

除了以Nokia 8.3 5G、Nokia 5.3等手機與007系列電影《No Time To Die》合作，HMD Global也將在全球市場推出007特仕款設計，並且以Kevlar纖維材質打造的手機保護殼，分別對應Nokia 7.2與Nokia 6.2，建議售價則是19.99歐元，預計會在3月底正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 Nokia 007電影系列

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