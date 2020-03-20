台灣和日本都無緣…Xperia PRO售價可能介於1400美元至1500美元

目前Sony Mobile尚未公佈年度旗艦手機Xperia 1 II，以及標榜作為「高速連網應用裝置」的Xperia PRO具體售價，但相關消息指稱後者售價將會比前者售價高出200美元至300美元左右。

而從日前Sony德國官網曾經出現售價資訊，顯示Xperia 1 II將以1199歐元價格銷售，換算成美元售價有可能會在1200美元區間，意味Xperia PRO售價有可能會介於1400美元至1500美元，不僅Xperia 1 II價格將可能會比去年推出的Xperia 1更高，Xperia PRO更將成為Sony Mobile採用更高價位的手機產品。

不過，雖然Xperia PRO搭載5G連網規格同時支援6GHz以下頻段，以及毫米波 (mmWave)兩種5G連網規格，但由於支援頻段規格差異，使得Xperia PRO有可能僅會在美國在內特定市場銷售，同時預期會由Verizon獨家銷售，甚至有可能因為無法支援日本境內電信業者提供5G網路頻段規格，將不會在日本地區上市。

目前Sony Mobile方面尚未確認預計何時公佈Xperia 1 II，以及Xperia PRO實際上市時間，同時也尚未公佈實際售價，依照先前說法將會選在今年春季之後上市，但也有消息指稱可能受到疫情影響延後至5月才會正式推出。

依照Xperia PRO的設計，機身邊框部分實際上並非採用金屬材質設計，主要是為了避免5G網路訊號因手持受到影響，同時也配合內建4向天線設計使網路訊號維持穩定。而針對同時搭載6GHz以下頻段與毫米波連接功能伴隨產生發熱問題，機身內部也採用Sony獨家設計散熱結構，藉此維持數據傳輸穩定、最佳化，藉此支援更長時間數據傳輸需求。

至於機身在側面快門鍵額外搭載一組可自定義功能按鍵，另外底部也額外配置一組micro HDMI作為訊號輸入，並且仍可配合USB-C進行數據連接，或是充電使用。

其他規格部分，Xperia PRO大致與Xperia 1 II相仿，同樣採用恢復與電源按鍵整合的指紋辨識器，背面主相機部分也與Xperia 1 II相同，一樣搭載與蔡司合作的T*鍍膜鏡片。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》