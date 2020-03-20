快訊

NBA／第4隊中鏢！金塊成員感染新冠肺炎

Check in完…機票變廢紙！台灣人的摩洛哥逃命日記

台灣和日本都無緣…Xperia PRO售價可能介於1400美元至1500美元

聯合新聞網 / 楊又肇

目前Sony Mobile尚未公佈年度旗艦手機Xperia 1 II，以及標榜作為「高速連網應用裝置」的Xperia PRO具體售價，但相關消息指稱後者售價將會比前者售價高出200美元至300美元左右。

而從日前Sony德國官網曾經出現售價資訊，顯示Xperia 1 II將以1199歐元價格銷售，換算成美元售價有可能會在1200美元區間，意味Xperia PRO售價有可能會介於1400美元至1500美元，不僅Xperia 1 II價格將可能會比去年推出的Xperia 1更高，Xperia PRO更將成為Sony Mobile採用更高價位的手機產品。

不過，雖然Xperia PRO搭載5G連網規格同時支援6GHz以下頻段，以及毫米波 (mmWave)兩種5G連網規格，但由於支援頻段規格差異，使得Xperia PRO有可能僅會在美國在內特定市場銷售，同時預期會由Verizon獨家銷售，甚至有可能因為無法支援日本境內電信業者提供5G網路頻段規格，將不會在日本地區上市。

目前Sony Mobile方面尚未確認預計何時公佈Xperia 1 II，以及Xperia PRO實際上市時間，同時也尚未公佈實際售價，依照先前說法將會選在今年春季之後上市，但也有消息指稱可能受到疫情影響延後至5月才會正式推出。

依照Xperia PRO的設計，機身邊框部分實際上並非採用金屬材質設計，主要是為了避免5G網路訊號因手持受到影響，同時也配合內建4向天線設計使網路訊號維持穩定。而針對同時搭載6GHz以下頻段與毫米波連接功能伴隨產生發熱問題，機身內部也採用Sony獨家設計散熱結構，藉此維持數據傳輸穩定、最佳化，藉此支援更長時間數據傳輸需求。

至於機身在側面快門鍵額外搭載一組可自定義功能按鍵，另外底部也額外配置一組micro HDMI作為訊號輸入，並且仍可配合USB-C進行數據連接，或是充電使用。

其他規格部分，Xperia PRO大致與Xperia 1 II相仿，同樣採用恢復與電源按鍵整合的指紋辨識器，背面主相機部分也與Xperia 1 II相同，一樣搭載與蔡司合作的T*鍍膜鏡片。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Sony Xperia 5G

延伸閱讀

一億畫素不夠看！三星傳出開發1億5000萬畫素感光元件力拚Sony相機模組

Sony終於確認了！將於3月18日公佈PlayStation 5具體細節

Xperia PRO定位「非旗艦手機」 Sony：作為供高速連網應用裝置

打死不退 Sony推5G手機應戰

相關新聞

蘋果新品上市 罕見出現限購令

儘管新冠肺炎持續延燒，但先前蘋果外傳的新產品 iPad Pro 、Macbook Air 卻悄敲在官網正式發表，惟因新冠...

台灣和日本都無緣…Xperia PRO售價可能介於1400美元至1500美元

目前Sony Mobile尚未公佈年度旗艦手機Xperia 1 II，以及標榜作為「高速連網應用裝置」的Xperia PRO具體售價，但相關消息指稱後者售價將會比前者售價高出200美元至300美元左右。

可能在更多國家地區上市？小米MIX Alpha概念手機準備進駐印度市場

小米在去年推出的MIX Alpha概念手機，稍早確認將會在印度市場特定小米之家門市上架，或許意味這款採用一面螢幕環繞打造的概念手機將會開放更多國家地區上市銷售。

富士通首款5G手機arrows 5G 將搭配NTT Docomo5G服務推出

配合日本電信業者即將啟用旗下面向消費市場的5G網路服務，富士通稍早也宣布旗下首款5G連網手機arrows 5G。

HMD Global揭曉！與007電影合作的Nokia 8.3 5G、Nokia 5.3

日前透露旗下新機將與007系列電影新作《No Time To Die (生死交戰)》合作，並且以「No Time To Wait (無暇等待)」主題預告後，HMD Global稍早透過直播影片內容正式宣佈旗下首款5G連網手機Nokia 8.3 5G，以及新款中階手機Nokia 5.3，另外也推出新款Android Go形式手機Nokia 1.3。

延續XpressMusic音樂精神 HMD Global復刻全新Nokia 5310

過去幾年內，HMD Global幾乎在每年都會重新推出一款以經典功能手機翻新機種，今年也不例外地以過往XpressMusic品牌經典機種Nokia 5310為基礎，重新打造全新Nokia 5310功能手機。

LINE電腦版分享畫面功能升級 最多支援200人

隨著新冠肺炎疫情發展，遠距教學和遠距辦公需求增加，通訊軟體LINE今天宣布電腦版的「分享螢幕畫面」功能升級，從原本只能一...

一億畫素不夠看！三星傳出開發1億5000萬畫素感光元件力拚Sony相機模組

三星去年發表了 ISOCELL Bright HM1 感光元件，畫素創下 1 億 800 萬畫素之高，也應用在今年自家旗艦 Galaxy S20 系列上，現在傳出三星持續往高畫素感光元件挑戰，預計今年第四季將會發表高達 1 億 5000 萬畫素的感光元件。

華為釋出P40系列新機預熱影片！和iPhone一樣將有3種不同規格

華為稍早釋出即將發表的旗艦手機P40系列預熱影片，其中顯示新機將會採用4面曲面的圓潤機身作為設計。另一方面，@evleaks更進一步釋出疑似此次P40系列新機預計推出配色款式，更顯示華為此次將會在P40系列首度採用3款不同規格設計，分別區分P40、Pro Pro，以及P40 Pro Premium。

HMD Global接續以Android Go手機 填補印度市場使用需求

去年在印度地區推出以Andoid Go形式打造的Nokia C1後，HMD Global稍早在印度地區宣布推出名為Nokia C2的新款手機，同樣是以Android Go形式打造。

動眼看／全球僅在三個地區推出！晴空白配色Galaxy S20+

在Galaxy S20系列手機即將在3月20日於台灣市場正式開放銷售之際，mashdigi實際取得由中華電信資費方案獨佔銷售，同時全球僅在三個地區推出的晴空白配色Galaxy S20+，看看此款配色與其他配色款式差異。

中華電信499老客戶續約方案 台灣大、遠傳跟進

電信龍頭中華電信日前宣布499元老客戶續約方案，原價499元優惠縮水，要上網吃到飽跟網內打到飽的雙飽優惠月繳拉高到599...

熱門新聞

蘋果新品上市 罕見出現限購令

蘋果新品悄悄發表 罕見限購令

LINE電腦版分享畫面功能升級 最多支援200人

智慧型手機如何消毒 蘋果、三星官網親授

復刻千禧年代入口網站 「菜包網」還原奇摩20年前風情

新冠肺炎帶動遠距工作 駭客入侵機會也來了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。