富士通首款5G手機arrows 5G 將搭配NTT Docomo5G服務推出

配合日本電信業者即將啟用旗下面向消費市場的5G網路服務，富士通稍早也宣布旗下首款5G連網手機arrows 5G。

arrows 5G將採用雙側曲面開孔設計、解析度達QHD+的6.7吋OLED螢幕，並且搭載Qualcomm Snapdragon 865，搭配8GB記憶體與128GB儲存容量，電池容量則是4070mAh，作業系統則是採用Android 10。

相機則採用3200萬畫素視訊鏡頭，主相機則分別採用4800萬畫素廣角鏡頭，以及1630萬畫素超廣角鏡頭與800萬畫素3倍光學變焦鏡頭。

富士通這款5G連網手機將會搭配NTT Docomo的5G網路服務推出，預計會在今年夏季正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》