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LINE電腦版分享畫面功能升級 最多支援200人
隨著新冠肺炎疫情發展，遠距教學和遠距辦公需求增加，通訊軟體LINE今天宣布電腦版的「分享螢幕畫面」功能升級，從原本只能一對一，升級為可支援最多200人同時觀看簡報者分享的螢幕畫面。
LINE電腦版5.23.0更新已於3月16日在Windows平台上線，Mac平台在3月18日上線，主要更新內容是可在群組視訊通話時分享螢幕畫面。
根據LINE官方部落格的說明，要在視訊通話中分享螢幕畫面的用戶，一定要用LINE電腦版；其他沒有要分享螢幕畫面，例如只想發言或參與討論的人，可以使用LINE電腦版或手機版。
LINE也提醒，在網路連線品質越好的情況下，視訊通話的影像會越清晰；參加會議但不想一直說話的用戶，可以選擇靜音，等到要說話才打開。
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